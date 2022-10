Ambientalistas lanzan pintura contra edificios oficiales en Londres

Edificios rociados con pintura por ambientalistas en Reino Unido

31 de octubre de 2022.- Ambientalistas británicos rociaron hoy con pintura naranja las fachadas de dos edificios gubernamentales, del Banco de Inglaterra y de un grupo mediático, como parte de una campaña contra el uso de los combustibles fósiles.



Los objetivos seleccionados este lunes por Just Stop Oil, que exige al Gobierno detener el otorgamiento de nuevas licencias de explotación petrolera y gasífera, fueron el Ministerio del Interior, los Servicios Secretos (MI5), el Banco de Inglaterra y News UK, sede de The Sun, The Times y otros medios de prensa del magnate Rupert Murdoch.



Según explicó la organización ecologista que desde principios de octubre protagoniza protestas diarias en las calles de Londres y sus alrededores, esos edificios representan los cuatro pilares sobre los que descansa el poder de la economía de los combustibles fósiles: el Gobierno, la seguridad, las finanzas y la prensa.



En imágenes divulgadas por Just Stop Oil en las redes sociales se observa el momento en que los activistas utilizan extintores de incendio cargados con pintura naranja para rociar las fachadas de los inmuebles.



No estamos preparados para quedarnos de brazos cruzados y ver como todo lo que amamos es destruido, mientras la gente vulnerable pasa hambre y las compañías petroleras y los ricos se benefician de nuestra miseria, aseveraron los ambientalistas a través de uno de sus voceros.



De acuerdo con Just Stop Oil, la era de los combustibles fósiles debió haber terminado hace rato, pero los “siniestros tentáculos” de los intereses de esas trasnacionales sigue corrompiendo desde hace décadas, la política, al Gobierno y a los medios de prensa.



¿De qué otra forma se explica entonces que se ignoren políticas tan obvias como las fuentes renovables, el aislamiento térmico y el transporte público, las cuales reducirían las facturas energéticas y las emisiones de carbono, en favor de esquemas corruptos para extraer petróleo y gas a expensas de los contribuyentes?, se preguntó la organización.



La Policía londinense informó, por su parte, que arrestó a seis manifestantes tras los incidentes de este lunes.



Desde el inicio de las manifestaciones, que incluyó el lanzamiento de sopa de tomate contra el cuadro de Los Girasoles de Vincent Van Gogh en la Galería Nacional y de un pastel de chocolate a la figura de cera del rey Carlos III en el museo Madame Tussauds, se reportan más de 600 detenciones de activistas de Just Stop Oil.



El grupo ambientalista, que exhortó a sus seguidores a sumarse este sábado a la protesta nacional contra el costo de la vida convocada por otras organizaciones sociales y sindicales británicas, prometió dejar sus manifestaciones en cuanto el Gobierno se compromete a suspender el otorgamiento de nuevas licencias petroleras y gasíferas.