(VIDEO) Fuerte represión policial en protestas universitarias en Irán por muerte de Mahsa Amini

04-10-22.-Las manifestaciones a raíz de la muerte de Mahsa Amini continúan en distintos puntos del país persa. Esta vez tuvieron lugar en instituciones universitarias, con un foco de combate fuerte en la de Teherán. Más temprano, parlamentarios vitorearon canciones en favor de las fuerzas de seguridad y destacaron su labor. En tanto que una ONG con sede en Noruega indicó que ya han muerto 133 personas desde el estallido de las marchas antigubernamentales.El tenso clima en Irán persiste con el correr de los días y este domingo 2 de octubre la violencia escaló en recintos universitarios, donde se registraron enfrentamientos entre estudiantes y las fuerzas de seguridad.Según dieron cuenta medios sociales y estatales, hubo choques intensos en una destacada institución de Teherán tras protestas por la muerte de la joven de 22 años, Mahsa Amini, tal como ha sucedido en diferentes puntos del territorio en las últimas semanas.Grupos activistas difundieron a través de Twitter diferentes videos donde se aprecia la represión policial y la presencia de unidades antidisturbios en la Universidad Sharif, caracterizada por ser un foco de disidencia.Las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos para despejar el campus y se oyeron sonidos de disparos.En otras imágenes que se viralizaron se ve a miembros de la policía persiguiendo a decenas de estudiantes que quedaron atrapados en el estacionamiento subterráneo de la universidad. Las mismas cuentas que promovieron los videos detallaron que decenas de personas han sido arrestadas, versión que no ha sido confirmada.Durante el domingo, cientos de estudiantes se levantaron en un nuevo capítulo de protesta en ciudades como Teherán, Yazd, Kermanshah, Sanandaj, Shiraz y Mashhad, pidiendo por "independencia y libertad".La muerte de Amini desataron una oleada de protestas antigubernamentales al que se han adherido diferentes sectores sociales. Varios han pedido la dimisión de las autoridades iraníes y a más de cuatro décadas de gobiernos clericales islámicos.Iran Human Rights contabiliza 133 fallecidos en las protestasEl enojo social no ha amainado a pesar de la acumulación de muertes como consecuencia de la represión de las fuerzas de seguridad, quienes han empleado munición real, pelotas de goma, gases y garrotes.La ONG con sede en Noruega Iran Human Rights dijo mediante un comunicado que “hasta ahora, 133 personas han muerto en todo Irán”. En estas cifras están incluidas más de 40 que perecieron en enfrentamientos en Zahedan, capital de la provincia suroriental de Sistán-Baluchistán.En contrapartida, las autoridades no expusieron un número de bajas civiles, pero sostienen que alrededor de 41 miembros de las fuerzas de seguridad fueron asesinados a manos de “alborotadores y matones respaldados por enemigos extranjeros”.En las primeras horas del domingo, los legisladores iraníes emitieron cánticos en agradecimiento a la policía por su labor durante una sesión del Parlamento. Además, gritaron frases como “muerte a los sediciosos” y “muerte a Israel, muerte a Estados Unidos”.*Con información de France24, EFE y Reuters