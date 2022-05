Colombia: Con la derrota de "Fico" Gutiérrez se hunde el proyecto político del uribismo

Muchos lo advirtieron, "Fico" Federico Gutiérrez quizás no pasaba a la segunda vuelta presidencial en Colombia, hoy es un hecho. Quedó fuera de la contienda y con él se hunde totalmente el proyecto político del uribismo tras 20 años en el poder.



A pesar que Gutiérrez hizo todo lo que pudo para intentar demostrar que no era el candidato del continuismo, que no hacía campaña para Álvaro Uribe, el electorado se apuntó con Rodolfo Hernández, un ingeniero de 77 años, exalcalde de Bucaramanga, empresario populista que le arrebató el segundo lugar.



Gutiérrez, el exalcalde de Medellín que logró ubicarse como el segundo en las encuestas no lo logró este domingo 29 de mayo en la primera vuelta presidencial de Colombia. Los votos lo dejaron lejos de Gustavo Petro, el candidato de la izquierda y de Hernández, quien terminó por sacarlo del camino hacia la Casa de Nariño.



La campaña de "Fico", de 47 años, empezó bien, pero en la última semana, su competencia ya no era Petro sino Hernández. Lo explicó a Globovisión el politólogo y presidente de Polianalítica, Luis Aguilar, "el candidato Rodolfo Hernández, tercero fuerte en la encuestas, un empresario que se vende como el gran outsider pudiera dar sorpresa este domingo, tiene probabilidades de disputarle la primera vuelta a 'Fico Gutierrez".



Así fue. Aguilar sostiene que a Gustavo Petro, candidato de la izquierda por el partido Pacto Histórico le convenía que en segunda vuelta no fuera "Fico" Gutiérrez sino Rodolfo Hernández.



"El viejito del tik tok', como se le conoce en Colombia, es quien pondrá en aprietos a Petro al arrebatarle la presidencia de la República en segunda vuelta y no Gutiérrez, Petro iba a polarizar la segunda vuelta si 'Fico' entraba porque iba a fortalecer la matriz de opinión de que era el candidato del uribismo", apunta Aguilar.



La victoria de Petro este domingo saca del jugada a los hombres que han ostentado el poder en Colombia históricamente. Los expresidentes Álvaro Uribe, César Gaviria y Andrés Pastrana han salido, al menos por ahora. Federico Gutiérrez fracasó, le pesó el 70% de rechazo nacional sobre Iván Duque, actual presidente de Colombia, que no ha podido encarar los reclamos sociales de los colombianos.



Con las elecciones de este domingo, Colombia se acerca a conocer quién será su próximo presidente, esta contienda marcará un antes y un después en la política colombiana, es el fin del ciclo uribista. La verdadera debacle de Uribe comenzó en 2019 durante el paro convocado por las centrales sindicales que, contra todo pronóstico, se extendió durante semanas, de la mano de jóvenes que tomaron las calles del país contra la desigualdad, violencia y corrupción.



Los reclamos del pueblo colombiano se manifestaron en las elecciones legislativas de marzo pasado, en las cuales la izquierda eligió la mayor bancada de su historia y la primera minoría, para hoy todas las encuestas le daban la victoria al Pacto Histórico, pero habrá segunda vuelta el 19 de junio y pocas semanas quedan para los candidatos elegidos refuercen sus discursos y propuestas.

