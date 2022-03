Rusia anuncia que habrá un alto el fuego "inmediato" si Ucrania cede Crimea

7 de marzo de 2022.-

El país presidido por Vladímir Putin coloca condiciones: le exige a Ucrania la cesión de Crimea y el reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk.

Las relaciones entre China y Rusia siguen siendo fuertes y sólidas a pesar del contexto bélico actual, según ha detallado este lunes el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi

- China declara que los lazos con Rusia son "sólidos" pese a la invasión.

- Las negociaciones entre Rusia y Ucrania acaban con pequeños avances

- Rusia abre corredores humanitarios, pero solo en dirección a territorio ruso o controlado por los rusos.

- En marcha la tercera ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania.

- Más de 1,7 millones de ucranianos ya han huido de Ucrania por la guerra, más de un millón de estos a la vecina Polonia.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, acaba de anunciar que el ejército del país solo va a utilizar a soldados profesionales en la "operación" en Ucrania.

Rusia anuncia el alto al fuego en los corredores humanitarios en Ucrania para mañana



Rusia anunció hoy lunes por la noche el establecimiento de altos el fuego locales en varias ciudades de Ucrania a partir de las 07:00 GMT (8:00 horas en la península) del martes para permitir la evacuación de civiles a través de corredores humanitarios.



"La Federación Rusa anuncia un alto el fuego a partir de las 10:00 hora de Moscú (07:00 GMT) del 8 de marzo" para la evacuación de civiles de Kiev, así como de las ciudades de Sumy, Kharkiv, Cherniguiv y Mariúpol, informó la célula del Ministerio de Defensa ruso.

La ONU pide entrega segura de ayuda humanitaria a zonas de combate de Ucrania



La ONU "necesita corredores seguros para proporcionar ayuda humanitaria en áreas de hostilidades" en Ucrania, según ha dicho hoy al Consejo de Seguridad el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths.



"Los civiles en lugares como Mariupol, Kharkiv, Melitopol y otros lugares necesitan ayuda desesperadamente, especialmente suministros médicos para salvar vidas", agregó, dirigiéndose a una reunión del consejo de emergencia dedicada a la crisis de ayuda humanitaria causada por la invasión de Rusia de Ucrania.

Macron no ve una solución negociada en el corto plazo



Emmanuel Macron ha dicho hoy que no cree que se pudiera negociar una "solución real" entre Rusia y Ucrania para poner fin al conflicto en Ucrania "en los próximos días y semanas", lo que significa que la guerra "continuará".



Hablando en Poissy (Yvelines) con motivo de su primer viaje como candidato presidencial, el Jefe de Estado también destacó que los países europeos no entrarán directamente en el conflicto de Ucrania porque "una guerra con Rusia sería una guerra mundial, con una potencia dotada de armas nucleares".

Ningún avance en la tercera ronda negociadora entre Rusia y Ucrania. Informa Plácid Garcia-Planas, enviado especial en Odesa.



La tercera ronda de conversaciones entre las delegaciones Rusia y Ucrania en Bielorrusia ha terminado sobre las 18.45 horas de hoy. La delegación de Ucrania ha dicho que ha habido "pequeños avances" por lo que refiere a los corredores humanitarios, pero no se llegó a un acuerdo que mejore significativamente la situación en general.



Vladímir Medinsky, el líder de la delegación rusa en las negociaciones con Ucrania, acaba de declarar que consideran que es demasiado pronto para hablar de algo positivo en las conversaciones, tras que terminara la tercera ronda de negociaciones de hoy en Bielorrusia.

Rusia advierte de Rusia "consecuencias catastróficas" si hay un embargo sobre el petróleo



Rusia advirtió este lunes de "consecuencias catastróficas" para el mercado mundial de la aplicación de un embargo occidental sobre el petróleo ruso. Se trata de una medida discutida por Washington y la Unión Europea para responder a la intervención militar rusa en Ucrania.



"Es bastante obvio que la negativa a comprar petróleo ruso tendrá consecuencias catastróficas para el mercado mundial", declaró el viceprimer ministro ruso, encargado de Energía, Alexandre Novak. "Es probable que el aumento de los precios sea impredecible y alcance más de 300 dólares por barril, o incluso más", dijo, citado por las agencias de noticias rusas.

La FIFA abre una ventana de traspasos para los jugadores extranjeros en Rusia



La FIFA está abriendo una ventana de traspasos especial para los jugadores extranjeros inmovilizados en Rusia debido a la invasión de Ucrania, según ha dicho hoy el organismo rector del fútbol mundial en un comunicado.



"Para facilitar la salida de jugadores y entrenadores extranjeros de Rusia, (...) los jugadores y entrenadores extranjeros tendrán derecho a suspender unilateralmente sus contratos de trabajo con los clubes afiliados al FUR en cuestión hasta el final de la temporada en Rusia (30 de junio de 2022)", dijo la FIFA en un comunicado.

Ucrania insiste en una reunión cara a cara entre Zelenski y Putin



El ministro de Auntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, insiste en que quieren conversaciones directas entre el presidente del país, Volodímir Zelenski, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, para buscar una solución a la ofensiva. Defienden que es Putin directamente quien toma las decisiones en Moscú.

Biden no ha tomado decisión sobre prohibir la petrolera rusa



El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no ha tomado una decisión sobre la prohibición de las importaciones de petróleo de Rusia, según ha avanzado hoy lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.



La responsable dijo a los periodistas que se están llevando a cabo discusiones internas sobre el petróleo ruso, mientras los funcionarios consideran opciones para castigar a Rusia por su invasión de Ucrania.

Rusia advierte con cortar suministro de gas a través de Nord Stream 1



Rusia ha advertido hoy que podría cortar el suministro de gas a través del gasoducto Nord Stream 1 a Alemania. Por el momento, no ha tomado esa decisión, según ha avanzado hoy lunes el viceprimer ministro Alexander Novak.



"En relación con las acusaciones infundadas contra Rusia con respecto a la crisis energética en Europa y la imposición de una prohibición en Nord Stream 2, tenemos todo el derecho de tomar una decisión equivalente e imponer un embargo sobre el bombeo de gas a través del gasoducto Nord Stream 1". Novak dijo en un comunicado transmitido por la televisión estatal.

China muestra su disposición a mediar en el conflicto de Ucrania, informa el corresponsal de La Vanguardia en Hong Kong, Ismael Arana.



El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, ha detallado que la relación entre Pekín y Moscú sigue siendo "sólida como una roca" a pesar de la invasión rusa de Ucrania y de la impopularidad del movimiento del jefe del Kremlin, Vladímir Putin, en la esfera internacional.



Wang incluso ha mostrado la disposición de China a participar en un esfuerzo de mediación entre Rusia y Ucrania para lograr la paz, en la que es la postura más clara hasta el momento sobre esta posibilidad. Hasta ahora, el gigante asiático había mostrado una actitud ambigua para conjugar sus buenos lazos con Moscú con sus relaciones comerciales con la Unión Europea y el principio de no injerencia.

Ucrania advierte de ataques aéreos de Rusia sobre las principales ciudades



Ucrania ha advertido hoy de que Rusia planea ataques aéreos con misiles y bombas sobre las principales ciudades del país y la infraestructura industrial.



"Los ocupantes planean activar la aviación con el fin de ejecutar ataques con misiles en las principales ciudades y en la infraestructura industrial", señala el último parte del Mando General de las Fuerzas Armadas ucranianas en Facebook.



Esto sucede en un momento en el que cabe destacar que llegan los primeros voluntarios internacionales para ayudar a las fuerzas ucranianas a repeler la ofensiva militar de Rusia.

Borrell pide a China apoyar corredores humanitarios en Ucrania



Josep Borrell ha pedido hoy al ministro de Exteriores de China, Wang Yi, que su país apoye el establecimiento de corredores humanitarios en Ucrania para permitir la evacuación de la población civil en medio de la invasión que lleva a cabo Rusia. ​



El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores ha hablado por teléfono con Wang. Ambos coincidieron en que "debe evitarse una crisis humanitaria a gran escala" en Ucrania, según un comunicado difundido por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) tras la conversación.

La mayoría países UE, a favor de intervenir mercados agrarios



La mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea apoyan las medidas que Bruselas estudia aplicar para paliar el impacto de la crisis en Ucrania sobre el sector agroalimentario europeo. Estas incluyen las ayudas al almacenamiento privado de la carne de porcino o la activación de la reserva de crisis.



El comité especial de Agricultura se ha reunido hoy y la Comisión ha anunciado una serie de posibles medidas para contrarrestar la crisis ligada a la invasión de Ucrania, como las ayudas al almacenamiento privado para la carne de cerdo y el uso de la reserva de crisis, así como la próxima publicación de un informe sobre seguridad alimentaria.

La cuarta ronda de conversaciones se celebrará muy pronto, según Rusia



Rusia espera que se lleve a cabo otra ronda de conversaciones con Ucrania en un futuro muy cercano. Esto es lo que ha defendido hoy lunes un negociador del país, después de una tercera ronda de conversaciones con Ucrania inconclusas en Bielorrusia.



"La próxima cuarta ronda tendrá lugar en Bielorrusia en un futuro muy, muy cercano", dijo el negociador ruso Leonid Slutsky a la televisión estatal rusa. "No diré la fecha exacta todavía. Se determinará, tal vez mañana", ha puntualizado al respeto.

Zelenski se dirige mañana al Parlamento del Reino Unido



El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se dirigirá a los legisladores británicos a las 17:00 GMT (18:00 horas en la península) de mañana martes a través de un enlace de video. De este modo, hará su primer discurso ante el parlamento británico, ha avanzado hoy la oficina del presidente de la Cámara de los Comunes.



"Todos los parlamentarios quieren escuchar directamente al presidente, quien nos hablará en vivo desde Ucrania, por lo que esta es una oportunidad importante para la Cámara", dijo la presidenta de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, en un comunicado.

???? Zelenski no acepta el "ultimátum" de Putin y pide "diálogo"



El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha respondido hoy a Rusia: dice que no acepta su "ultimátum" para frenar la invasión de Ucrania, a la vez que pide al presidente de Rusia, pidió a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que salga de su "burbuja" y permita el "diálogo".



Lo ha dicho en los avances de una entrevista a la cadena ABC sobre el anuncio del Kremlin. Recordamos que ha propuesto frenar su ofensiva si Ucrania renuncia a entrar a la OTAN, reconoce a Crimea como territorio ruso y reconoce la independencia del Donbas.

Paso a paso, sigue adelante el avance de la ofensiva rusa en Ucrania. Las tropas rusas cercan Mariúpol y Kyiv, mientras Odesa se prepara para el asedio, en la que es ya la duodécima jornada de guerra. En el norte, también se han intensificado los ataques a la ciudad del Chernihiv. Hoy lunes se ha vuelto a intentar abrir corredores humanitarios, pero en esta ocasión solo en territorio ruso o controlado por Rusia.



Las entregas de armas a Ucrania podrían complicarse, según EEUU



Los países occidentales han entregado armas con éxito a Ucrania a día de hoy a raíz de la ofensiva de Rusia, pero ese apoyo podría volverse más complicado en los próximos días. Lo ha advertido hoy lunes la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman.



"La comunidad internacional ha respondido muy bien y ha encontrado formas de hacer llegar el material de guerra a Ucrania, pero podría volverse difícil en los próximos días y tendremos que encontrar otras rutas'", dijo Wendy Sherman en explicaciones a la prensa en Madrid.

Ocho soldados ucranianos fallecidos y 19 heridos en Mykolayiv



Ocho soldados de Ucrania han muerto y 19 han resultado heridos hoy lunes, tras el impacto de un cohete ruso en las instalaciones de su cuartel militar en la ciudad sureña de Mykolayiv mientras dormían. Lo ha avanzado el gobernador regional Vitaliy Kim.

Scholz, Biden, Macron y Johnson apoyan "todo esfuerzo diplomático" ante Moscú

Alemania, EEUU, Francia y Reino Unido respaldarán "todo esfuerzo diplomático" para superar la crisis de Ucrania. Lo afirma el comunicado emitido por Berlín tras la conversación entre el canciller Olaf Scholz, los presidentes Joe Biden y Emmanuel Macron y el primer ministro Boris Johnson.



"La máxima prioridad" es proteger a la población civil, según un texto que invita a Rusia a "poner fin de inmediato" a su "ilegítimo" ataque sobre Ucrania y a retirar por completo sus tropas. Consideran que el ataque de Rusia ha provocado "un dolor humano dramático" en Ucrania.

Los corredores humanitarios son poco probables mientras Rusia siga atacando



Ucrania dice hoy que negocia con Rusia establecer corredores humanitarios. A pesar de esto, cree que son poco probables mientras el ejército de Rusia siga atacando e intentando avanzar en territorio de Ucrania.



Recordemos que todos estos corredores dirigen a los refugiados a territorios controlados por Moscú y posteriormente a Rusia o Bielorrusia, tal y como informa el enviado especial de La Vanguardia en Lviv, Plácid Garcia-Planas. Las autoridades ucranianas han calificado esta propuesta de "completamente inmoral".

Levi Strauss también interrumpe operaciones en Rusia



Levi Strauss se suma hoy a la lista de grandes compañías de moda que han interrumpido sus operaciones en Rusia tras la invasión de Ucrania, que también se suman a las sanciones económicas impuestas en represalia por los países occidentales.



La fabricante de los famosos tejanos Levi's informaron que suspenden temporalmente sus "operaciones comerciales", incluyendo "nuevas inversiones". Consideran que el conflicto armado "hace insostenible" su negocio en Rusia, y aseguró que apoyará a sus empleados y familias "afectados por la decisión en los próximos meses".

???? Termina la tercera ronda de conversaciones con pequeños avances



La tercera ronda de conversaciones entre las delegaciones Rusia y Ucrania en Bielorrusia ha terminado sobre las 18.45 horas de hoy. Lo ha avanzado la agencia de noticias rusa TASS.



Reuters ha informado que la delegación de Ucrania ha dicho que ha habido "pequeños avances" por lo que refiere a los corredores humanitarios, pero no se llegó a un acuerdo que mejore significativamente la situación en general.



Las dos partes continuarán las conversaciones sobre un alto el fuego, dijo el negociador Mykhailo Podolyak en un comunicado en video.

EE.UU. cree que China puede ahora demostrar que respeta la Carta de la ONU



La secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos, Wendy Sherman, ha dicho hoy que China tiene ahora la oportunidad de demostrar que apoya los principios de la Carta de la ONU en lo que respecta a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.



En Madrid, donde lleva a cabo varias actividades diplomáticas, se refirió a la hipótesis de que China lleve a cabo algún tipo de mediación en relación con la invasión rusa de Ucrania. En especial, dada la buena relación que Pekín mantiene con el Gobierno de Vladímir Putin.

Putin ha desplegado casi el 100% de las fuerzas preparadas en Ucrania, según EE. UU.



El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha desplegado en Ucrania casi el 100% de las más de 150.000 fuerzas que había colocado fuera del país antes de la invasión, según ha dicho hoy lunes un alto funcionario de defensa de Estados Unidos.



El Pentágono también ordenó durante el fin de semana 500 soldados adicionales a Europa, lo que elevaría el número total de fuerzas estadounidenses allí alrededor de 100,000, según dijo el funcionario. Estados Unidos sostiene que busca evitar que la guerra se extienda a las naciones de la OTAN.

Canadá enviará en julio seis cazas y 200 soldados a Rumanía



Canadá desplegará a partir de julio seis cazas y hasta 200 soldados en Rumanía como parte del operativo de la OTAN, ha anunciado hoy la ministra de Exteriores canadiense, Melanie Joly, durante una visita oficial a Bucarest.



Anunció además que su Gobierno ha puesto "una fragata a disposición de la OTAN", para patrullar el Mar Negro "Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para asegurarnos de que todo el flanco oriental de la OTAN, y en especial Rumanía, esté bien protegido en el contexto de lo que ha provocado la guerra de (el presidente ruso, Vladímir) Putin en Ucrania", dijo Joly.

Ucrania crea unas brigadas internacionales con unos 20.000 hombres. Informa Félix Flores.



Las brigadas internacionales entran en la guerra de Ucrania. El Ministerio de Defensa del país ha anunciado que el ejército cuenta ya con este grupo, configurado por 20.000 voluntarios que proceden de 52 países, bajo el nombre de Legión Internacional de Defensa de Ucrania.



Se trata, en su mayoría, de hombres con experiencia, con una unidad de operaciones especiales que ya está en combate. Se unieron con un alistamiento que se abrió el 5 de marzo pasado, tras que el ministro de Exteriores declarara que un millar de extranjeros habían solicitado participar en la defensa del país.

Ucrania calcula los daños de la guerra en la infraestructura en unos 10.000 millones de dólares



Ucrania ha sufrido unos 10.000 millones de dólares (9.200 millones de euros) en daños a la infraestructura desde que Rusia invadió el país. Lo ha anunciado hoy lunes el ministro de Infraestructura, Oleksander Kubrakov.



Kubrakov dijo que 40.000 personas habían sido evacuadas el domingo de la ciudad oriental de Kharkiv. Pero Ucrania ha pedido a Rusia que permita que los civiles abandonen otras ciudades. Un funcionario del Ministerio del Interior, Vadym Denysenko, dijo que todavía era necesario evacuar a 4.000 civiles de las afueras de la capital, Kiev.

Preocupación en la ONU por los 100.000 niños en internados en Ucrania



Cerca de 100.000 niños en Ucrania, la mitad de los cuales son discapacitados, viven en instituciones o internados. Es crucial tomar precauciones antes de evacuarlos a otro país para escapar de la invasión de Rusia a Ucrania, dijo hoy lunes la ONU.



El Alto Comisionado para los Refugiados y el responsable de Unicef ​​unieron sus voces para recordar que lo mejor a veces puede ser enemigo de lo bueno, así como que una evacuación sin tomar las precauciones necesarias puede acabar mal, poniendo al alcance de niños depredadores y traficantes.

La Eurocámara exige a Putin liberar a los detenidos por manifestarse contra la guerra



La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha exigido a Rusia la inmediata puesta en libertad de los miles de manifestantes detenidos desde el inicio de la guerra de Ucrania por las protestas. A su vez, la conservadora maltesa ha reconocido el valor de los ciudadanos rusos que están saliendo a las calles.



"Son ciudadanos valientes de Rusia que, a pesar de la amenaza de cárcel y de la brutal represión, continúan en pie. Son los defensores de la paz", ha reivindicado Metsola en una declaración en nombre de la institución europea.

Trudeau anuncia sanciones adicionales individuos cercanos a Putin



El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha anunciado la imposición de nuevas sanciones contra una decena de personas cercanas al presidente ruso, Vladimir Putin, por la invasión de Ucrania. "Canadá, Reino Unido y Países Bajos son compañeros cercanos en materia de seguridad y seguirán defendiendo la democracia y sus valores, al tiempo que garantizan que Putin no sale impune".



Ha situado ya en unos 1.000 millones de dólares canadienses (unos 720 millones de euros) la ayuda entregada al país desde el inicio de la guerra, si bien ha resaltado que "tenemos que hacer más". "Tenemos que defender nuestros valores comunes" y "trabajar juntos".

EEUU estudia permitir a Venezuela la exportación de petróleo para aislar más a Rusia



El Gobierno de Estados Unidos tiene sobre la mesa una posible reducción de las sanciones a Venezuela que permitiría a este país, entre otras cosas, producir más petróleo y venderlo en el mercado internacional, con el objetivo indirecto de aislar más a Rusia tras la ofensiva militar lanzada en Ucrania.



Una delegación de la Administración de Joe Biden visitó Caracas el fin de semana para tantear un acercamiento, después de años de pulso político constante con el Gobierno de Nicolás Maduro, según han revelado varios medios, entre ellos 'The New York Times' o 'The Wall Street Journal'.

Rusia y Ucrania mantienen la tercera ronda de contactos en Bielorrusia



Las delegaciones de Rusia y de Ucrania han dado inicio a mediodía en Bielorrusia a la tercera ronda de contactos para tratar de llegar a un mínimo acuerdo que permita rebajar la actual escalada bélica, según el Gobierno bielorruso, que ejerce de anfitrión.El Ministerio de Exteriores de Bielorrusia ha difundido imágenes de ambas delegaciones situadas de nuevo en torno a una mesa. Según la agencia Interfax, en el encuentro se discutirán cuestiones políticas, militares y humanitarias, aunque las posiciones 'a priori' parecen lejanas.



De la segunda ronda surgió el supuesto compromiso común de abrir corredores humanitarios para permitir la evacuación de civiles y la llegada de ayuda a zonas en riesgo, pero en los últimos días han fracasado varios iniciativas de este tipo y las dos partes se han acusado mutuamente de incumplir lo pactado.

???? Al menos 13 civiles mueren en un bombardeo a una fábrica de pan ucrania



Los ataques aéreos del Ejército ruso siguen cobrándose vidas en Ucrania. Los servicios de emergencia locales han confirmado este lunes que al menos 13 civiles han muerto en un bombardeo sobre una fábrica de pan en la ciudad de Makarov, según ha informado Reuters. Esta ciudad se encuentra 60 kilómetros al oeste de Kyiv.

Bruselas presentará mañana su propuesta para reducir la dependencia energética de Rusia



La Comisión Europea presentará mañana su última propuesta para hacer frente al alza de los precios de la energía, cuya presentación estaba prevista para la semana pasada, con la vista puesta en reducir su dependencia energética de Rusia, especialmente del gas, tras la ofensiva de Moscú en Ucrania.



En una reunión que tendrá lugar en Estrasburgo, el Ejecutivo comunitario adoptará las medidas para reducir la dependencia de Europa del gas ruso lo más rápido posible, diversificando el suministro a través de los gasoductos que conectan Europa con otros proveedores así como a través de barcos metaneros.

???? La ONU confirma ya más de 400 civiles muertos en Ucrania



La oficina de la ONU para los Derechos Humanos tiene registrados ya más de 400 civiles muertos desde que Rusia inició la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero, una estimación de víctimas que la propia organización asume que será "considerablemente mayor", dadas las dificultades para verificar las informaciones que llegan desde terreno. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha informado este lunes de 1.207 víctimas civiles, de las cuales 406 son fallecidos.



Las autoridades ucranianas elaboran también su propio balance de víctimas civiles y estiman en más de 2.000 los fallecidos, cifra que previsiblemente se quedará corta tras los bombardeos de este fin de semana, que han impedido incluso la evacuación de zonas en riesgo.

Italia acoge hasta ahora más de 17.000 ucranianos por la guerra



Italia ha acogido hasta ahora 17.286 ciudadanos ucranianos, de los que 8.608 son mujeres, 1.682 hombres y 6.996 menores, que han huido del país tras la guerra desatada por parte de Rusia. La mayoría de ellos han viajado a Roma, Milán, Bolonia y Nápoles, donde se encontraban sus familias y amigos que ya residían en Italia.

UNICEF y ACNUR urgen a proteger a los menores no acompañados que huyen del conflicto en Ucrania



El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) han urgido este lunes a proteger a los menores que huyen del conflicto no acompañados por adultos o separados de sus familias. La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, han destacado que los niños que no tienen protección parental sufren un elevado riesgo de violencia, abuso y explotación. Cuando los niños cruzan fronteras, los riesgos se multiplican y el tráfico también aumenta en las emergencias.



La emergencia actual también necesita una expansión rápida de servicios críticos para la protección de los niños, también contra la violencia de género, así como de los mecanismos de localización y reunificación familiar, según las agencias de la ONU.

Reino Unido suspende la asistencia consular en Ucrania



El Ministerio de Exteriores de Reino Unido ha informado este lunes de la suspensión de la asistencia consultar en Ucrania, ante el "deterioro" de la situación por el conflicto en el país.



En una actualización de su alerta de viaje para Ucrania, el Ministerio de Exteriores británico ha detallado que, aunque el Gobierno mantiene presencia diplomática en el país, no puede proporcionar asistencia consultar y ha señalado que los servicios consultares están disponibles en países vecinos.

Los Veintisiete encargan a Bruselas que evalúe la solicitud de Ucrania, Georgia y Moldavia de entrar en la UE



Los países de la UE han acordado este lunes pedir a la Comisión Europea un dictamen sobre la entrada de Ucrania, Georgia y Moldavia en el bloque europeo tras las solicitudes enviadas la semana pasada. De esta forma, los Veintisiete activan el proceso para estudiar la posible adhesión de Ucrania, firmada por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, la semana pasada en plena invasión rusa.



El asunto será discutido por los líderes de la UE en la cumbre informal en Versalles, Francia, este jueves y viernes, tal y como ha confirmado este lunes el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en una llamada telefónica con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Scholz reconoce la necesidad del suministro de energía ruso para Europa



El canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha aceptado este lunes la importancia del suministro energético de Rusia a Europa, mientras la comunidad internacional valora ampliar en estos términos las sanciones impuestas a Moscú.



"El suministro de energía a Europa, para la generación de calor, para el transporte, para la electricidad y para la industria no se puede asegurar en este momento de ninguna otra manera", ha reconocido el canciller alemán.

???? Ucrania asegura haber recuperado el aeropuerto de Mykolaiv



El gobernador de Mykolaiv, Vitaly Kim, ha asegurado que el Ejército de Ucrania se ha hecho de nuevo con el control del aeropuerto de la ciudad homónima, en el sur del país. "Los soldados rusos huyeron a los arbustos, ahora están siendo capturados", ha explicado Kim en un vídeo recogido por la agencia ucraniana de noticias UNIAN.



El gobernador ha explicado que aunque los aviones aún no pueden utilizar la infraestructura para aterrizar o despegar, el aeropuerto es un enclave que Ucrania "necesita". "Cerca del aeropuerto hay un (tanque) BMD enemigo disparando contra vehículos civiles. No vayas allí", ha publicado Kim en su perfil de Telegram. "Los tanques fueron de nuevo el aeropuerto".

La UE acuerda abrir el proceso para admitir a Ucrania, Moldavia y Georgia

Ucrania defiende que Rusia no ha registrado avances en el frente en las últimas 24 horas



El asesor de la Presidencia ucraniana Oleksiy Arestovich ha asegurado este lunes que Rusia no ha registrado avances en "ninguna línea del frente" durante las últimas 24 horas. En una rueda de prensa, Arestovich ha señalado que durante el último día "el enemigo no ha logrado avanzar en ningún sector" y ha aseverado que, "al contrario", las Fuerzas Armadas habrían logrado liberar algunas zonas de la región de Járkov previamente ocupadas por el Ejército ruso.



Así, ha manifestado que los datos deben todavía ser "clarificados", pero ha aplaudido la resistencia ofrecida por Ucrania ante los ataques con misiles llevados a cabo contra zonas de Kiev, Járkov, Mariúpol, Sumy, Charnígov y Yitomir, entre otras.

Hungría autoriza el despliegue de Fuerzas de Respuesta de la OTAN



El Gobierno de Hungría ha autorizado este lunes por decreto el despliegue de Fuerzas de Respuesta Rápida de la OTAN, activadas por primera vez en respuesta a la invasión rusa sobre Ucrania, aunque ha dejado claro que seguirá sin permitir el paso de tropas o armas a través de territorio húngaro.



El Ejecutivo de Viktor Orbán inicialmente había mostrado su rechazo a una mayor presencia de la Alianza Atlántica, pero finalmente ha permitido que puedan usar espacio aéreo húngaro y tomar posiciones al oeste del río Danubio. Por ahora, la OTAN sólo ha confirmado el despliegue de 500 tropas francesas en Rumanía como parte de las Fuerzas de Respuesta.

Ucrania afirma que los rusos responsables de crímenes serán buscados como Eichmann y Bin Laden



El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Oleksiy Danilov, ha afirmado que los responsables de crímenes durante la invasión rusa serán buscados como el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann y el exlíder de Al Qaeda Usama bin Laden.



"Recordamos todo y a todos. Nunca perdonaremos a nadie. No se esconderán en ningún lugar. Ni detrás de las vallas de sus casas ni en casas en Miami, yates en Seychelles ni un búnker en los Urales". "Les encontraremos y capturaremos como a Eichmann y Bin Laden. Sus crímenes están en documentos y el recuerdo de los mismos es acero caliente en nuestros corazones"

Francia pide a sus ciudadanos reducir su consumo energético



El Gobierno francés ha pedido a sus ciudadanos que reduzcan su consumo energético ante el alza de los precios provocada por la guerra en Ucrania. "Todos tenemos que hacer un esfuerzo", ha afirmado el ministro de Economía, Bruno Le Maire, en una entrevista a la cadena BFM TV. "Todos tenemos que ser conscientes de que entramos en un mundo nuevo, que hace falta acelerar nuestro cambio energético".



El ministro no ha descartado otras medidas, pero ha apuntado que "no será un 'cueste lo que cueste'". "No se responde a un cambio geopolítico de esta magnitud rellenando cheques por aquí y por allí".

Comienza la tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania



Las delegaciones de Rusia y Ucrania han iniciado este mediodía la tercera ronda de conversaciones en la frontera de Bielorrusia, según ha informado la agencia de noticias Interfax. La primera ronda de negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania se llevó a cabo el 28 de febrero, y la segunda, el 3 de marzo, ambas en territorio bielorruso.



Tras el segundo encuentro, las partes llegaron a un acuerdo para el establecimiento de corredores humanitarios para la evacuación de civiles, la entrega de alimentos y medicinas, unas medidas que no han llegado a implementarse con éxito.

Ucrania afirma que 646.000 personas no cuentan con electricidad y 130.000 no tienen suministro de gas.

Ucrania ha asegurado este lunes que está negociando con Rusia para establecer corredores humanitarios, si bien cree que son poco probables mientras el ejército ruso siga atacando e intentando avanzar en territorio ucraniano.



Rusia autoriza pagar en rublos las obligaciones de deuda con países "hostiles"



El Gobierno de Rusia ha aprobado este lunes una lista de estados y territorios que han llevado a cabo "acciones hostiles" contra Rusia, tras lo que permitirá a los ciudadanos y a las empresas rusas pagar en rublos las obligaciones en divisas que mantengan con acreedores extranjeros de estos países.



Según explica la agencia Tass, el Ejecutivo ruso ha recordado que, según el decreto, el propio Estado, los ciudadanos rusos y las empresas que tengan obligaciones en divisas con acreedores extranjeros de la lista de países "hostiles" pueden pagarlas en rublos.

La delegación rusa ha llegado este lunes a Bielorrusia para celebrar la tercera ronda de negociaciones con los representantes de Ucrania, según ha informado la agencia bielorrusa BELTA.



La parte ucrania también ha confirmado su llegada, según Reuters, y ha asegurado que las negociaciones han comenzado a esta hora. Las partes mantendrán negociaciones en la zona conocida como Belovezhskaya Pushcha, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia.

A esta hora está previsto que arranque una nueva reunión entre las delegaciones de Rusia y Ucrania en territorio bielorruso.

? Rusia anuncia que habrá un alto el fuego "inmediato" si Ucrania cede Crimea y reconoce la independencia del Donbás



El Gobierno ruso ha explicado sus exigencias al Gobierno ucranio para un alto el fuego "inmediato", en una conversación del portavoz del Kremlin Dimítri Peskov con Reuters.



El primer paso, afirma Moscú, es el fin de la resistencia armada ucrania. "Estamos concluyendo la desmilitarización de Ucrania", ha afirmado Peskov. "Lo vamos a conseguir, pero si detienen ahora su acción militar, nadie va a seguir disparando". El Kremlin también exige a Kiev que reconozca la anexión de Crimea a Rusia y la independencia de las repúblicas secesionistas del Donbás. "No estamos quitándole Lugansk y Donetsk a Ucrania", ha señalado Peskov. "Donetsk y Lugansk no quieren ser parte de Ucrania. Pero eso no significa que deban ser destruidas".

La UE pide a China presionar a Rusia para que cese la guerra en Ucrania



La Unión Europea ha reclamado este lunes a China que presione a Rusia para que cese la ofensiva militar contra Ucrania y en particular para que el presidente ruso, Vladimir Putin, ponga fin a los bombardeos "brutales" contra población civil.



En rueda de prensa desde Bruselas, el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano, ha indicado que a la UE "le gustaría" que las autoridades chinas jugasen un papel para poner fin al conflicto en Ucrania y cesar "los bombardeos brutales y las muertes de civiles".

Rusia acusa a Ucrania de "no cumplir ni una sola condición" para la creación de los corredores



El Ejército de Rusia acaba de acusar a las autoridades ucranianas de "no cumplir ni una sola condición" para la creación de corredores humanitarios para la evacuación de civiles, después de haber anunciado un alto el fuego temporal en varias ciudades ucranianas para tal fin.



"Hasta las 13.00 horas (hora local), la parte ucraniana no ha cumplido ni una sola condición para la creación de corredores humanitarios", ha indicado el jefe del Centro Nacional para el Control de la Defensa de Rusia, Mijail Mizintsev.



"Sólo durante estas tres horas, en los seis corredores humanitarios declarados, las Fuerzas Armadas rusas han registrado objetivamente 172 bombardeos", ha indicado Mizintsev en una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias rusa Interfax.

¿A qué hora van a seguir las negociaciones este lunes?



A las 15.00 de la tarde (hora peninsular española), está previsto que se celebre una nueva reunión entre las delegaciones de Rusia y Ucrania en territorio bielorruso.



Este tercer encuentro se produce después del fracaso para establecer corredores humanitarios para la evacuación de civiles, la entrega de alimentos y medicinas.

Rusia ataca el puerto de Olbia, al oeste de Crimea



El Ministerio de Infraestructura de Ucrania ha confirmado este lunes que las tropas rusas han llevado a cabo un ataque contra el puerto de Olbia, al oeste de la península de Crimea, en el sur del país. En un comunicado difundido a través de Facebook, las autoridades han indicado que las zonas afectadas pertenecen a una compañía qatarí y que, por el momento, no se han registrado víctimas, según ha recogido la agencia de noticias Ukrinform.



En la región de Odesa han sido evacuados unos 40 miembros de diferentes tripulaciones ante la posibilidad de sufrir ataques por parte de buques rusos en la zona.

Rusia se muestra dispuesta a una reunión con Ucrania y el OIEA sobre seguridad nuclear pero descarta Chernóbil



Las autoridades de Rusia se han mostrado dispuestas este lunes a mantener una reunión con Ucrania y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) para abordar garantías de seguridad nuclear en el marco de la guerra, si bien ha descartado que este encuentro tenga lugar en Chernóbil, tal y como propuso la semana pasada el director general del organismo, Rafael Grossi.



"La delegación rusa ante la Junta de Gobernadores (del OIEA) ha subrayado que un encuentro entre Rusia, Ucrania y el OIEA sobre seguridad en las instalaciones nucleares en Ucrania, sugerida por el director general, podría ser útil".

El Ejército de Ucrania destruye un buque de guerra ruso



Las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado este lunes de que han destruido un buque de guerra de la Armada rusa en el mar Negro en el marco de los combates desencadenados entre los dos países a raíz de la invasión rusa del territorio ucraniano, que comenzó hace más de una semana.



Sergei Batchuk, de la Administración Militar Regional de Odesa, ha confirmado las informaciones y ha insistido en que "destruirán al enemigo". "Hay un buque menos".

HRW denuncia las prácticas "totalitarias" de Putin contra medios y manifestantes



Las leyes aprobadas en los últimos días por el Parlamento ruso y que criminalizan la información independiente o las protestas contra la invasión de Ucrania son, para Human Rights Watch (HRW), ejemplo de las prácticas "totalitarias" de un presidente, Vladimir Putin, está renunciando a "cualquier mínimo respeto por el Estado de Derecho, los Derechos Humanos o la democracia".



De hecho, las autoridades rusas han amenazado con bloquear a los medios que describan siquiera la ofensiva de otra forma que no sea con los términos utilizados por Putin, que el 24 de febrero dio orden de entrar en Ucrania bajo el pretexto de una "operación especial".

Zelenski exige un nuevo paquete de sanciones contra Rusia



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este lunes la importancia de imponer un nuevo paquete de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania y ha exigido boicotear las importaciones y exportaciones, especialmente de petróleo, procedentes del país.



En un nuevo mensaje a la nación, Zelenski ha señalado que" si la invasión continúa y Rusia no abandona sus planes contra Ucrania será necesario imponer una nueva batería de sanciones contra la guerra y a favor de la paz", además de "boicotear las exportaciones".

Alemania eleva a más de 50.000 los refugiados llegados desde Ucrania desde el inicio de la guerra



El Gobierno de Alemania ha elevado este lunes a más de 50.000 el número de refugiados llegados al país desde Ucrania desde el inicio de la guerra, desatada el 24 de febrero tras la orden de invasión dada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.



"Dado que no hay controles fronterizos, el número de refugiados de guerra que pudieron haber entrado en Alemania podría de hecho ser mucho más alto", ha señalado un portavoz del Ministerio del Interior alemán.

La delegación rusa viaja a Bielorrusia para una nueva ronda de conversaciones con Ucrania



La delegación rusa que participa en las conversaciones con Ucrania para intentar lograr un acuerdo para poner fin a la guerra en el país ha llegado durante la jornada a Bielorrusia de cara a una nueva ronda de contactos, según fuentes citadas por la agencia rusa de noticias TASS.



"La delegación está en el lugar, las conversaciones tendrán lugar pronto. Estamos aclarando la información del lado ucraniano", han señalado estas fuentes, sin que por ahora Kiev se haya pronunciado al respecto. Un corresponsal de TASS ha confirmado igualmente la llegada de la delegación.

La UE responderá con más sanciones a los ataques rusos contra civiles



La Unión Europea trabaja en un nuevo paquete de sanciones contra Rusia en respuesta a la "temeridad" de los ataques dirigidos por el Kremlin contra la población civil que trata de huir de Ucrania, ha dicho este lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, convencida de que las medidas coercitivas adoptadas anteriormente por el bloque ya están dañando la economía rusa.



"A la luz de la evolución de la situación en Ucrania, de la temeridad del Kremlin hacia los ciudadanos, mujeres, niños y hombres, estamos por supuesto trabajando en más sanciones que estén justificadas", ha indicado Von der Leyen en una declaración sin preguntas en Bruselas, acompañada por el primer ministro italiano, Mario Draghi, al que ha recibido para abordar esta crisis.

Zelenski pide un boicot a las exportaciones rusas.



El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha pedido a la comunidad internacional un "boicot a las exportaciones rusas", especialmente a la compra de petróleo y derivados del mismo. "Lo puedes llamar embargo o un acto moral cuando te niegas a dar dinero a terroristas", ha indicado.



El mandatario ucraniano ha hecho esta petición en un nuevo mensaje en vídeo compartido a través de las redes sociales. En él, Zelenski también pide a Occidente un nuevo paquete de sanciones a Rusia.



Recordemos que Occidente sigue comprando gas y petróleo a Russia. Los beneficios que el Kremlin obtiene de esta actividad le permiten encajar mejor las sanciones económicas y financieras de los aliados.

El conflicto entre Rusia y Ucrania prosigue en la duodécima jornada, con miles de ciudadanos atrapados en las principales ciudades del país como la capital Kyiv, Mariúpol y Járkiv o las regiones de Sumi y Odesa.



Las tropas rusas avanzan con más facilidad en el suroeste del país, bombardeando zonas civiles y poniendo el foco en la ciudad portuaria de Mariúpol, un enclave estratégico situado a las orillas del mar de Azov.

Blinken asegura que se defenderá "cada pulgada del territorio de la OTAN".



El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Binken, ha asegurado este lunes que se defenderá "cada pulgada del territorio de la OTAN". El mandatario ha hecho estas declaraciones desde Lituania después de reunirse con el ministro de Exteriores lituano Gabrielus Landbergis.



Con estas palabras, Blinken sale al paso de los temores de los países bálticos ante una posible agresión rusa. Están preocupados por la ofensiva sobre Ucrania y temen que puedan ser los próximos objetivos de Moscú, ya que comparten frontera con Rusia y/o Bielorrusia, principal aliado del Kremlin.

Europa trabaja para reducir su dependencia del gas, el carbón y el petróleo ruso.



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha confirmado que la Unión Europea está trabajando en un nuevo conjunto de medidas que contará con tres pilares: diversificar el suministro de combustibles fósiles para reducir la dependencia con Rusia, acelerar las inversiones "masivas" en energías renovables e impulsar mejoras en eficiencia energética.



"Tenemos que liberarnos del gas, del petróleo y del carbón ruso", ha enfatizado la dirigente alemana, si bien la búsqueda de otros proveedores de gas y de gas natural licuado tendrá que tener en cuenta también que la nueva estructura sea también "compatible" con el hidrógeno.

La Unión Europea prepara un cuarto paquete de sanciones a Rusia.



Los Veintisiete ultiman un cuarto paquete de sanciones a Moscú cuyo principal objetivo es evitar que el Kremlin pueda sortear con vacíos legales las sanciones ya aprobadas.



Asimismo, la Comisión Europea ha anunciado que este próximo martes el bloque comunitario presentará un conjunto de medidas para reducir su dependencia del gas y del petróleo ruso.



"Vista la evolución de la situación en Ucrania, la temeridad del Kremlin contra los civiles, mujeres, niños, hombres, evidentemente también estamos trabajando en más sanciones que puedan estar justificadas", ha asegurado la presidenta del Ejecutivo Comunitario, Ursula Von der Leyen, en una comparecencia sin preguntas, sin concretar fechas en las que se podrían aprobar dichas sanciones.

Las negociaciones entre Rusia y Ucrania se retomarán este mediodía.



Las conversaciones entre Rusia y Ucrania comenzarán a las 12:00 horas GMT de este lunes, según ha informado la televisión estatal rusa citando a la Agencia de Telégrafos de Bielorrusia (BelTA).



Como hemos comentado hace unos minutos, la delegación rusa ha llegado hace apenas unas horas a Brest, la localidad bielorrusa escenario de la que fue la segunda reunión entre representantes de ambos países y que será también el lugar de la tercera, tal y como informó la agencia de noticias RIA.

China muestra su disposición a mediar en el conflicto de Ucrania, informa el corresponsal de La Vanguardia en Hong Kong, Ismael Arana.



El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, ha detallado que la relación entre Pekín y Moscú sigue siendo "sólida como una roca" a pesar de la invasión rusa de Ucrania y de la impopularidad del movimiento del jefe del Kremlin, Vladímir Putin, en la esfera internacional.



Wang incluso ha mostrado la disposición de China a participar en un esfuerzo de mediación entre Rusia y Ucrania para lograr la paz, en la que es la postura más clara hasta el momento sobre esta posibilidad.



Hasta ahora, el gigante asiático había mostrado una actitud ambigua para conjugar sus buenos lazos con Moscú con sus relaciones comerciales con la Unión Europea y el principio de no injerencia.

La delegación rusa llega a Brest para retomar las negociaciones con Ucrania, según RIA.



Una delegación de Rusia ha llegado hace unas horas a la ciudad bielorrusa de Brest con el objetivo de retomar las conversaciones sobre el fin de las hostilidades con los representantes ucranianos, según informa la agencia de noticias RIA citando al rastreador de aviones Flightradar.



Por ahora, ninguna de las dos partes ha desvelado la hora ni el lugar exactos en los que se celebraría el tercer encuentro.

Borrell prevé la llegada a Europa de hasta cinco millones de refugiados.



El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha puesto sobre la mesa el número de refugiados ucranianos que podrían llegar a Europa como consecuencia de la invasión rusa de la antigua república soviética.



"Si continúan los bombardeos a ciudades de forma indiscriminada, podemos esperar cinco millones de refugiados", ha asegurado Borrell antes de la reunión informal de ministros europeos de Cooperación. Ante tal escenario, ha defendido que la Unión Europea debe estar preparada.



La anterior crisis de refugiados fue en 2015. Por aquel entonces, el número de personas que llegaron hasta el bloque comunitario fue de 1,5 millones. Ahora se espera que sean muchas más.

Los refugiados por la guerra en Ucrania ya ascienden a 1,7 millones.



El número de ucranianos que han tenido que abandonar su país por la guerra con Rusia asciende ya a 1,73 millones, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).



Un millón de ellos se encuentran en Polonia, el país fronterizo con Ucrania que está absorbiendo mayor flujo migratorio. No obstante, no es el único que vive de primera mano la crisis humanitaria provocada por el conflicto.



Por ahora, Hungría ha recibido 180.000 refugiados ucranianos, Eslovaquia 128.000, Rumanía 79.000 y Moldavia 82.000, a los que hay que sumar unos 53.000 que han huido a Rusia.

Putin asegura a Macron que no prevé atacar las centrales nucleares, informa el corresponsal de La Vanguardia en París, Eusebio Val.



El presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, prosigue en sus intentos de diálogo con su homólogo ruso, Vladímir Putin. En una conversación telefónica mantenida este pasado domingo, el jefe del Kremlin aseguró que no tiene intención de atacar las centrales nucleares de Ucrania y se comprometió a cumplir con las normas de seguridad recomendadas por la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA).



No obstante, cabe remarcar que en 12 días de ofensiva, Rusia ya ha tomado el control de la antigua central nuclear de Chernóbil y la planta de Zaporiyia, la más grande de Europa.

Spotify suspende la suscripción 'premium' en Rusia.



La plataforma de reproducción de música Spotify cancela la suscripción premium para los usuarios de Rusia como respuesta a la ofensiva militar sobre Ucrania iniciada por el Kremlin.



La compañía ha tomado esta decisión en el marco de las sanciones que han impuesto otras empresas a raíz del conflicto bélico y por "las nuevas restricciones externas" del veto de los principales proveedores de pagos a Rusia.



La semana pasada Spotify ya anunció el cierre indefinido de su oficina en el gigante ruso y la eliminación de todo el contenido de Russia Today y Sputnik en la Unión Europea y otros mercados, debido a las sanciones impuestas por parte de los países occidentales.

Las regiones de Sumi y Odesa, bajo los ataques de las tropas rusas.



Ojtirka, ciudad situada en la región de Sumi, "se ha convertido en rehén de la agresión rusa" con víctimas mortales debido a los ataques de las fuerzas rusas y está "sin calefacción y electricidad".



Según las autoridades locales, una central termoeléctrica ha quedado destruida y aviones rusos han bombardeado almacenes con alimentos, materiales de construcción y estacionamientos para camiones de combustible.



Por otro lado, esta noche Odesa, a las orillas del mar Negro, también ha sufrido graves ataques por parte de Rusia. Los misiles han caído cerca de Tusla y han dañado infraestructuras esenciales, según el portavoz del centro operativo de la Administración Militar Regional de Odesa, Serhiy Bratchuk. También se han producido bombardeos rusos en barrios residenciales y suburbios de Mykolaiv que han provocado incendios.

Siguen los bombardeos sobre Járkiv y las regiones de Sumi y Odesa.



Las autoridades ucranianas denuncian el asedio con misiles y artillería rusa contra varias ciudades y regiones de Ucrania.



Según el Servicio Estatal de Emergencias, en Járkiv se han producido ataques aéreos contra edificios residenciales cerca del Servicio de Aplicación de la Ley Militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania y sus alrededores, contra un policlínico del Ministerio del Interior y la torre de televisión.



Las bombas han provocado incendios a gran escala y han envuelto en llamas 21 edificios en la parte central de la ciudad, de los que 11 fueron destruidos total o parcialmente. El fuego también ha afectado a una escuela de música, edificios residenciales, dormitorios de estudiantes y un centro médico. Al menos ocho personas fallecieron en los bombardeos y unas 200 personas fueron rescatadas.



También es especialmente delicada la situación en las regiones de Sumi, en el noreste del país, y Odesa, en el sur, según las mismas fuentes.

Pasear y protestar por el centro de Moscú, informa el corresponsal de La Vanguardia en Moscú, Gonzalo Aragonés.



La plaza del Manezh de Moscú fue ayer el escenario de la última manifestación contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y la guerra iniciada por el mandatario en Ucrania.



La convocatoria de esta protesta fue lanzada el sábado por el equipo del más conocido de los opositores rusos, Alexéi Navalni.

Francia niega haber pedido corredores humanitarios en dirección a Rusia.



El Elíseo niega que el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, pidiera en su última conversación con Vladímir Putin la apertura de corredores humanitarios en dirección de Rusia desde las ciudades ucranianas que están siendo atacadas.



Según fuentes de la presidencia francesa, Macron pidió a su homólogo ruso el cese de los combates, la protección de la población civil y la llegada de ayuda humanitaria a Ucrania "sin obstáculos".



El Elíseo hace esta matización a raíz de las informaciones ofrecidas por Rusia de esta misma conversación telefónica, que se produjo este pasado domingo y duró poco más de una hora.

El asesor del jefe de gabinete del presidente de Ucrania, Oleksiy Arestovich, ha considerado que se debería permitir a cada ucraniano decidir a dónde quiere ir, pero desaconsejó dirigirse hacia Rusia.



La crisis energética y la guerra hunden de nuevos las bolsas por el miedo a una fuerte recesión, informa el periodista especializado en información económica Lalo Agustina.



Toda la Europa financiera claudica hoy: la crisis por la guerra entre Rusia y Ucrania va a ser dura y los inversores intentan ponerse a cubierto. Este es el análisis de la evolución de las bolsas de los últimos días.



Con una inflación disparada, sobre todo en la energía, y la perspectiva de que la economía entra en una fase de bajo crecimiento o recesión hunde las bolsas en la apertura de la semana.

El conflicto entre Rusia y Ucrania continúa en la duodécima jornada, con miles de ciudadanos atrapados en algunas de las principales localidades del país como la capital Kyiv, la ciudad portuaria de Mariúpol, la fronteriza Járkiv o Sumi.



En el norte también se han intensificado los ataques a la ciudad del Chernihiv, situada a unos 120 kilómetros de la capital.



Las tropas rusas siguen avanzando en el suroeste del país y bombardean zonas civiles con el objetivo de forzar una rendición ucraniana.

La relación entre China y Rusia es "fuerte como una roca".



Las relaciones entre China y Rusia siguen siendo fuertes y sólidas a pesar del contexto bélico actual, según ha detallado este lunes el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi.



Hasta ahora, China ha evitado usar el término "invasión" para referirse a la ofensiva de Rusia en Ucrania y ha mostrado una posición ambigua: defiende respetar los límites de cualquier país al mismo tiempo que pide a los países occidentales "respetar las legítimas preocupaciones de seguridad de Rusia".

Putin advierte a Macron que no va a renunciar a la guerra para lograr sus objetivos.



El presidente ruso Vladímir Putin mantuvo una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron. Durante la charla, que duró una hora y tres cuartos, Putin dejó claro que no tiene intención de renunciar a los cuatro objetivos que se ha marcado con la invasión de Ucrania.



Esas cuatros exigencias son lo que Moscú llama la "desnazificación" de Ucrania, su desmilitarización -la renuncia a integrar la OTAN y a disponer de un Ejército-, el reconocimiento de la independencia de Crimea y el reconocimiento de la independencia del Donbass.

Ucrania asegura que las personas que vayan a Rusia serán utilizadas.



Como hemos comentado anteriormente, Rusia abre este lunes nuevos corredores humanitarios para permitir la evacuación de la población civil de las ciudades más asediadas por las tropas rusas. Es el caso de la capital Kyiv, pero también de Mariúpol, Járkiv y Sumi.



El asesor del jefe de personal del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha dicho que cada persona es libre de decidir hacia dónde ir, pero que todas aquellas que vayan a Rusia serán utilizadas.

China busca asegurarse el suministro de energía ante la guerra entre Rusia y Ucrania.



Altos cargos de planificación estatal del Gobierno de China han comunicado que el país aumentará su capacidad de producción y sus reservas para mantener los precios bajos y suministrar suficiente energía en el contexto actual, detalla la agencia Reuters.



Los precios de la energía y de las materias primas a nivel mundial se han disparado hasta alcanzar los niveles más altos de la década en medio del temor a la interrupción del suministro tras la invasión de Rusia a Ucrania.

Estados Unidos, Francia e Israel mantienen sus esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto.



El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reúne este lunes por la noche con su homólogo israelí, Yair Lapid, y el martes en París con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para evaluar la situación de Ucrania en plena ofensiva rusa para hacerse con el control del país.



El encuentro con Lapid será el lunes por la noche en Riga, la capital de Letonia, según ha detallado el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, que no ha dado más detalles sobre los asuntos que se abordarán.



Israel también hace esfuerzos para buscar una solución diplomática al conflicto aprovechando que tiene relaciones estrechas tanto con Moscú como con Kyiv. El primer ministro israelí, Naftali Benet, se reunió ayer domingo con el presidente Putin y mantuvo su oferta de mediar entre ambos países.

Los corredores humanitarios solo llevan a zonas controladas por Rusia.



Esta lunes Rusia se ha comprometido establecer un nuevo alto al fuego y crear nuevos corredores humanitarios para desalojar la población civil de ciudades asediadas por sus tropas, como Kyiv, Mariúpol, Járkiv y Sumi.



Según han detallado las Fuerzas Armadas rusas, se abrirá un corredor humanitario desde la capital, que pasará por las ciudades de Gostomel, llegará hasta Chernobil y las localidades bielorrusas de Gden y Gomel, para posteriormente entregar a los desplazados por vía aérea a la Federación Rusa.



Desde Mariupol, la salida se realizará por dos rutas. La primera irá hasta Rostov del Don, ya en Rusia, para luego por transporte aéreo, ferroviario y por carretera seguir a destinos seleccionados o puntos de alojamiento temporal. La segunda iría desde Mariupol hasta Mangush, en la cuenca de la zona prorrusa de Donetsk.



La ruta de Járkiv llegaría hasta Belgorod, también en territorio ruso, para a continuación llevar a los refugiados a destinos seleccionados o puntos de alojamiento temporal vía transporte aéreo, ferroviario o carretera. Desde Sumi saldrían dos rutas: la primera hasta Belgorod y la segunda hasta Poltava.

Trump propone bombardear Rusia con aviones de EE.UU. que se hagan pasar por chinos, informa el corresponsal de La Vanguardia en Washington, Fernando García.



La creatividad del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, es incesante. Su capacidad para mentir y fantasear sin despeinarse o bien para lanzar propuestas imposibles parece no tener fin.



Esta vez, en un mitin ante los principales donantes del Partido Republicano, en Nueva Orleans, Trump ha asegurado que EE.UU. debería poner una bandera china a unos cuantos aviones F-22 y "bombardear toda Rusia".

Rusia recluta a expertos sirios para combatir en Ucrania, según Estados Unidos.



Moscú estaría reclutando expertos sirios en combate urbano para luchar en Ucrania, ahora que la ofensiva rusa se adentra en las ciudades ucranianas. Así lo asegura el rotativo The Wall Street Journal, que cita a funcionarios estadounidenses.



Las informaciones conseguidas por el citado periódico indican que Rusia, que opera en Siria desde el inicio del conflicto en ese país en 2015, habría reclutado a este personal con la esperanza de que puedan ayudar en la toma de Kyiv y así asestar un golpe devastador al gobierno ucraniano, presidido por Volodímir Zelenski.



Según una publicación con sede en la ciudad siria de Deir Ezzor, Rusia ha ofrecido a voluntarios de ese país entre 200 y 300 dólares "para ir a Ucrania y operar como guardias" armados durante seis meses.

España busca fortalecer su cooperación energética con Argelia.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado al presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, su voluntad de fortalecer la cooperación energética entre ambos países y le ha agradecido que sea "un socio energético confiable".



El líder del Ejecutivo español lo ha hecho a través de una conversación telefónica en pleno conflicto entre Rusia y Ucrania y con el debate sobre la dependencia del gas ruso sobre la mesa. Recordemos que países como Alemania e Italia dependen en gran medida de Rusia en este aspecto.

Rusia anuncia un tercer intento de alto al fuego: hoy en Kyiv y otras grandes ciudades, informa el enviado especial de La Vanguardia a la ciudad ucraniana de Odesa, Plácid Garcia-Planas.



Moscú ha anunciado que abrirá corredores humanitarios a partir de las 10:00 hora local en la capital Kyiv y en otras ciudades fuertemente asediadas por las fuerzas rusas como Mariúpol, Járkiv y Sumi. Así lo han anunciado las Fuerzas Armadas rusas a la Cruz Roja, la OSCE y la ONU, según agencias rusas.



Tras dos intentos fallidos, este lunes se presenta una nueva oportunidad para que la población civil salga de las localidades más golpeadas por el ejército ruso, tras unas jornadas fatídicas. No obstante, a juzgar por los anteriores intentos, las esperanzas son escasas.

Netflix suspende todas sus operaciones en Rusia.



La lista de multinacionales y grandes empresas que abandonan Rusia sigue creciendo. La última ha sido Netflix, que este pasado domingo anunció que cancela toda la actividad en dicho país a raíz de la guerra en Ucrania. Lo comunicó un portavoz de la empresa a la revista Variety.



La plataforma de vídeo bajo demanda se suma a otras tecnológicas como Apple y Microsoft, así como las compañías de ropa Inditex y Tendam y a las de comercio electrónico Visa, Mastercard y American Express.



Netflix lanzó su servicio local en ruso hace poco más de un año y apenas cuenta con 1 millón de suscriptores en ese país, un porcentaje ínfimo de los más de 222 millones de abonados que suma en todo el mundo.

Los polacos temen que Putin apunte a Europa oriental después de Ucrania, informa la enviada especial de La Vanguardia en Polonia, María-Paz López.



La ofensiva rusa sobre Ucrania toca una cuerda muy sensible en Polonia, un país que sufrió mucho durante la Segunda Guerra Mundial. La Alemania de Hitler y la Unión Soviética se repartieron el país y la ocupación nazi infligió un gran sufrimiento a la población, además de perpetrar el Holocausto.



Hoy la ciudadanía polaca se vuelca en ayudar a las personas que llegan desde Ucrania huyendo de la guerra, a diferencia de lo que sucedió en 2015.

El Consejo de Seguridad de la ONU aborda la situación humanitaria en Ucrania.



Más allá de los daños materiales y económicos propios de cualquier guerra, el conflicto entre Ucrania y Rusia ha desembocado en una grave crisis humanitaria en el seno de Europa, la más relevante desde la Segunda Guerra Mundial.



En este contexto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne este lunes para abordar la situación humanitaria en la antigua república soviética tras once días de ofensiva militar rusa. En la reunión comparecerán el jefe humanitario de la ONU, Martin Griffiths, y la directora ejecutiva de Unicef, Cathy Russel.



El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, ha considerado que establecer una "pausa en los combates" es "absolutamente esencial" para establecer corredores humanitarios y permitir la evacuación de civiles en las ciudades ucranianas asediadas por el ejército ruso.

Reino Unido inyectará 91 millones de euros a la economía ucraniana.



El Gobierno británico ha decidido inyectar 100 millones de dólares, un total de 91 millones en euros, en la economía ucraniana con tal de mitigar las presiones financieras que ha provocado el inicio de la invasión rusa. Esta concesión se llevará a cabo a través del Banco Mundial.



Dichos fondos tienen como objetivo sufragar salarios del sector público, permitir que continúen operando funciones estatales críticas y afrontar gastos de seguridad social y pensiones, según ha indicado el número 10 de Downing Street.

Rusia abrirá esta mañana corredores humanitarios en varias ciudades ucranianas.



El ejército ruso establecerá un alto al fuego y abrirá corredores humanitarios en varias ciudades de Ucrania a las 10:00 hora de Moscú (07:00 GMT) de este lunes, según ha informado la agencia de noticias Interfax citando al Ministerio de Defensa de Rusia.



Entre las ciudades en las que se establecerán estos corredores humanitarios, que facilitarán la evacuación de la población civil, están la capital Kyiv, así como Járkiv, Mariúpol y Sumy.



Estos corredores se instalarán a petición del presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, en vista de la situación de esas localidades.

La central nuclear de Zaporiyia, bajo las órdenes de un militar ruso.



Según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), un militar ruso dirige la gestión técnica de esta planta nuclear, la más grande de Europa y una de las más grandes del mundo y que fue tomada por el ejército ruso a mediados de la semana pasada.



Esto afecta a principios básicos para su seguro funcionamiento, tal y como detalla el enviado especial de La Vanguardia en Ucrania, Plácid Garcia-Planas. Cualquier acción requiere la aprobación previa del comandante ruso, incluso aquellas relacionadas con el funcionamiento técnico de los seis reactores.



También hay problemas para comunicarse con el personal debido a la mala calidad de las líneas móviles y a que las líneas de teléfono fijo, el fax y los correos electrónicos no funcionan. Sucede lo mismo con la antigua planta de Chernóbil, en manos rusas desde el inicio de la guerra.

Un total de 364 civiles han muerto desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.



Según los datos oficiales y actualizados de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, un total de 364 civiles han fallecido desde el inicio de la ofensiva rusa sobre la antigua república soviética, entre ellos hay 25 niños. Asimismo, hay 759 heridos entre la población civil.



Gran parte de estas personas han sido víctimas de armas explosivas de amplio alcance, incluidos tiros de artillería pesada y de los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, así como misiles y bombardeos aéreos.

El Ejército ruso asedia las principales ciudades ucranianas.



La capital Kyiv, así como la segunda ciudad más importante de Ucrania, Járkiv, siguen bajo control de las fuerzas ucranianas, si bien están siendo los objetivos principales de los bombardeos del ejército ruso. La gran columna sigue detenida a las afueras de la capital.



Según informa el enviado especial de La Vanguardia en Ucrania, Plácid Garcia-Planas, las bombas rusas destruyeron por completo el aeropuerto de Vinnytsia, en el centro del país, y mantuvieron el asedio sobre otras ciudades como Mykolaiv –clave para lanzar la ofensiva contra Odesa–, Chernihiv o Sumy.



Jersón, por su parte, está desde hace unos días bajo control ruso. A pesar de ello, cientos de personas protestaron ante los tanques del ejército ruso con banderas ucranianas y al grito de "¡rusos, volved a casa!".

Rusia ataca a los civiles para forzar la rendición de Ucrania, informa el enviado especial de La Vanguardia a Odesa, Plácid Garcia-Planas.



La palabra escalada define el undécimo día de conflicto en Ucrania, tanto en el frente humanitario como en el militar, el diplomático y el nuclear. Ayer fracasó, por segundo día consecutivo, la evacuación de la ciudad portuaria de Mariúpol no fue posible, con acusaciones cruzadas de romper el alto al fuego.



Según la alcaldía de esta población, estratégica para los intereses rusos, se está produciendo un "bloqueo humanitario". A la ciudad no ha podido llegar el convoy con 90 toneladas de ayuda humanitaria, que salió ayer la mañana desde Zaporiyia, a 227 kilómetros al este de la ciudad portuaria.

Más de 1,5 millones de personas han abandonado Ucrania.



A medida que avanza el conflicto son más los ucranianos o residentes en la antigua república soviética que abandonan el país y se refugian en los países vecinos u otros estados europeos.



Según datos de la ONU, la cifra tras once días de conflicto entre Rusia y Ucrania asciende a 1,5 millones de personas. "Estamos ante la crisis de refugiados que aumenta más rápidamente desde la Segunda Guerra Mundial", ha advertido el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, a través de su cuenta de Twitter.

Fracasa la evacuación de la población civil en Mariúpol por segundo día consecutivo.



La ciudad portuaria de Mariúpol es uno de los puntos clave del conflicto. Sitiada por fuerzas rusas y prorrusas, es cuestión de horas o días que caiga en manos de los invasores.



Por ello se antoja esencial la evacuación de la población civil, que por segundo día consecutivo fracasó. Las autoridades ucranianas acusaron al ejército ruso de incumplir el alto al fuego temporal para llevar a cabo las tareas de evacuación y advirtieron del desastre humanitario.



"El convoy de evacuación con la población local no pudo salir hoy de Mariúpol: los rusos comenzaron a reagrupar sus fuerzas y bombardearon intensamente la ciudad. Es extremadamente peligroso sacar a la gente -unos 200.000 civiles- en tales condiciones", señaló la alcaldía en Telegram.

Rusia - Ucrania, la guerra en directo | Última hora del conflicto y Putin). En apenas once días de contienda, más de 1,5 millones de personas han abandonado la antigua república soviética para huir del conflicto, según informó el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi.



La situación de la población en las principales ciudades se agrava, especialmente en las poblaciones clave como Kyiv o Mariúpol. En esta última fracasó por segundo día consecutivo la evacuación de los civiles por los ataques de las Fuerzas de Rusia en el área, según las autoridades ucranianas.