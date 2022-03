(VIDEOS) Relatos desde Kiev

07 de marzo de 2022.- Publicamos algunas de las comunicaciones de nuestro camarada Oleg Vernyk, desde un refugio antibombardeos en la capital ucraniana. Oleg es dirigente de la Liga Socialista de Ucranias, sección de la LIS.



La invasión de las tropas rusas a Ucrania comenzó el 24 de febrero. Ya ha causado muchas muertes y alrededor de un millón de personas desplazadas. Todo el territorio es un frente de resistencia a la invasión imperialista rusa, con alistamientos para combatir en el frente y la preparación de guerrillas. Muchas personas pasan las noches en las estaciones de metro y se protegen y organizan en refugios antiaéreos. La solidaridad internacional con el pueblo agredido crece y se extiende por el mundo.



Desde antes de la escalada bélica la Liga Internacional Socialista (LIS) ha expresado sus lineamientos políticos en declaraciones, reportajes y notas. Y, desde que comenzó la agresión comandada por Putin, las secciones de nuestra internacional han intensificado la campaña de apoyo al pueblo ucraniano, participando e impulsando acciones solidarias. Una parte de la actividad la constituye la dificultosa comunicación cotidiana con nuestros camaradas de la Liga Socialista Ucraniana (LSU) que a continuación reflejamos en algunos de sus aspectos.



Miércoles 23/2



[19:38]: Por trabajo estoy en la zona rural de Nikolaev. Empecé a escribir después del trabajo. Enviaré lo escrito por la noche. El inicio del ataque es inevitable e inminente.



Jueves 24/2



[6:44]: El ataque ruso ha comenzado.



[10:53]: El ejército está resistiendo. Los rusos lograron abrirse paso en el área de Járkov. Hay peleas a 5 kilómetros de Járkov. Ahora estoy tratando de tranquilizar a mi familia y amigos. ¡En la LSU, todos los compañeros están bien!



[12:25]: La situación es muy mala.



[12:26]: Hay combates en la ciudad de Gostomel, a 40 kilómetros de Kiev.



[13:00]: Ahora estamos hablando del hecho de que se anunciará una movilización general en Ucrania.



[14:44]: Vivo cerca del aeropuerto en Kiev. La situación es tensa, los aviones cazas vuelan todo el tiempo. Hubo una intercepción de un misil ruso sobre el aeropuerto. Internet sigue ahí.



[14:45]: Probablemente iré al refugio antiaéreo con mi familia por la noche. A menudo hay sirenas en Kiev.



[14:46]: Los rusos rompieron el frente desde el norte, por la región de Sumi. Columnas de tanques van a Kiev. Parece que necesitan una guerra relámpago.



[19:56]: Todo está bien hasta ahora. Voy a pasar la noche con mi familia en un refugio antibombas.



[21:16]: Por primera vez en mi vida paso la noche con mi familia en un refugio antiaéreo. Vivimos cerca del aeropuerto de Kiev «Zhulyany», y allí, por la noche, es posible un aterrizaje ruso y fuertes combates.



[21:20]: Hoy, las tropas rusas no lograron suprimir la resistencia del ejército ucraniano durante el primer día de la guerra. Nos las arreglamos para mantener Kharkov. Ahora hay fuertes batallas en el sur de Ucrania, cerca de Kherson. Las tropas rusas ocuparon el territorio de la central nuclear de Chernóbil. Sus trabajadores fueron tomados como rehenes. Kiev sigue siendo ucraniano. Lyosha vio cómo se camuflaban tanques ucranianos cerca del límite de la ciudad de Kiev para repeler la agresión. Los compañeros de la LSU están unidos como nunca.



Viernes 25/2







[7:18]: Traducción del video: "Amigos. Oleg Vernik está en contacto. Ciudad de Kiev. Tengo 50 años y por primera vez en mi vida pasé la noche en un refugio antibombas. Kiev se encuentra ahora en una situación muy difícil. Acabamos de escuchar que las columnas de tanques se están moviendo hacia Kiev. La gente está muy asustada. Por la mañana hubo ataques con cohetes contra varios objetos en Kiev. El metro de la ciudad está repleto de gente. Mucha gente usa el metro como refugio antibombas. "Porque la mayoría de los refugios antiaéreos en Kiev no están lo suficientemente preparados y la gente usa el metro como una opción más confiable para salvar sus vidas. Quiero transmitir mi saludo proletario a todos los compañeros de la Liga Internacional Socialista y expresarles mi profundo agradecimiento por estar con nosotros. Por ayudarnos. Por mostrar solidaridad proletaria con la Ucrania en lucha. Muchas gracias. ¡Estamos aguantando! Es muy difícil para nosotros, pero Ucrania aguanta. La agresión imperialista rusa se llevó a cabo ayer. Partes significativas del ejército ruso atacaron Ucrania. El ejército ucraniano es mucho más pequeño en composición y menos preparado. No somos un estado imperialista. Pero ayer, nuestros muchachos mostraron milagros de heroísmo. ¡Y aguanta! Hoy se lanzarán ataques contra Kiev y realmente espero que no tengamos pérdidas entre la población civil de Ucrania y realmente espero que esta guerra termine pronto. ¡Viva Ucrania! ¡Viva la Solidaridad Proletaria Internacional! gracias camaradas ¡Estamos aguantando!"



[19:26]: Hoy también pasaremos la noche en un refugio antiaéreo, ya que se espera un ataque con misiles en Kiev.



[19:28]: Esta es una buena señal, lo que demuestra que Putin no tuvo éxito en la guerra relámpago.



[19:55]: La familia está bien. Estamos de vuelta en el refugio antibombas. Desafortunadamente, no tengo conexión con nuestro amigo Sergei de la ciudad de Mvriupol. Y ahora hay batallas muy terribles en la ciudad.



Preparación de bombas molotov en Dnipró.



Sábado 26/2



[19:49]: Con relación a la OTAN nuestra posición es pública y conocida. Es necesario que la LSU coloque acentos político programáticos correctamente, según la situación. Al mismo tiempo, sería correcto que la LIS mantuviera las críticas a la OTAN en sus documentos, para identificar las perspectivas estratégicas correctas para nuestra internacional. Aunque, en este momento está crítica no se perciba del todo correctamente en la conciencia de masas de los trabajadores ucranianos.



[20:01]: Tengo miedo por Sergei. Estoy tratando de ponerme en contacto con él, pero hasta ahora no puedo. Su teléfono está apagado.



[20:04]: Ahora todas las ciudades regionales están siendo atacadas por el ejército ruso. Pero en Mariupol, la situación es más difícil, ya que se encuentra en la parte ucraniana de la región de Donetsk.



[20:10]: Pensamos que Putin lucharía por Donbass. Y atacó a toda Ucrania.



Domingo 27/2



[18:55]: No hubo ningún ataque con misiles hoy en Kiev. Tal vez hayan comenzado las negociaciones de paz. Esperamos noticias.



[19:07]: Desde ahora está prohibido grabar videos y tomar fotos en nuestro refugio antibombas. Ya hay más de 300 personas aquí. Fui elegido para estar a cargo de mantener el orden. Mañana en Kiev, el toque de queda debería levantarse parcialmente algunas horas. Es decir, la gente podrá salir.



[22:22]: ¡Misha, traductor de Buenos Aires, me escribió una carta muy linda y cálida! Gracias a él por su apoyo!



Lunes 28/2



[14:10] Hoy pudimos salir del refugio antibombas unas horas. Te escribiré con más detalle. Un montón de cosas por hacer.



[22:50]: Hasta ahora estamos tranquilos, pero tenemos miedo de los bombardeos. El aeropuerto de Zhuliany se encuentra a pocos metros de nuestro refugio antibombas, que puede ser atacado o utilizado para aterrizajes rusos.



[22:55]: Creo que lo están haciendo todo bien. Muchas gracias a toda la LIS por apoyar a Ucrania en este momento difícil.



[23:02]: Viva la solidaridad proletaria internacional!!! Viva la LIS!!!!



Martes 1/3



[11:20]: Mientras, nuestra área de Kiev, todo está bien. Voy a escribir más tarde.



[21:54]: Comenzaron fuertes bombardeos. Cerca de nuestro refugio antiaéreo, los cohetes ya están cayendo muy cerca. Desafortunadamente, no tengo una computadora aquí y tardaré en responder desde el teléfono. Mañana empezaré a responder, si pasa la noche sin que haya bajas.



[23:38]: Mi refugio antiaéreo está muy cerca del aeropuerto. Los ataques con cohetes son muy cercanos y muy fuertes, pero todavía no hay ataques en áreas residenciales. Nuestro refugio está en el sótano de una escuela, en una zona residencial. La gente está muy asustada por los bombardeos. Nadie duerme entre nosotros.



Miércoles 2/3



[14:17]: Estoy muy cansado. La noche ha terminado y es bueno. Por la mañana, los hombres del refugio antiaéreo y yo organizamos una patrulla alrededor del refugio, descargamos comida y papel higiénico que nos trajeron los voluntarios. No hay un solo momento de calma.



[14:21]: Creo que me será posible participar en el chat de audio propuesto para el miércoles 9 de marzo. Actualmente no permitimos chats de video. ¡¡¡Viva la solidaridad proletaria internacional!!! ¡¡¡Viva la LIS!!!



[19:56]: Compañeras de la LSU quieren participar del Encuentro de Mujeres Socialistas del sábado 5 de marzo, tanto desde Kiev como de Ivano-Frankivsk, al oeste de Ucrania.



Jueves 3/3



[12:52]: La noche transcurrió tranquila. Pero alrededor de las 12:30 se empezaron a escuchar fuertes explosiones. Fue el bombardeo al pueblo de Gatne, que está muy cerca de Kiev. Además, no hay unidades militares allí. ¿Por qué están golpeando las aldeas?



[13:01]: Esto da miedo. En mi opinión, Putin, cuando se dio cuenta de que la guerra relámpago no funcionó, se volvió completamente loco. Lo que está haciendo el ejército ruso ahora no cabe en la cabeza de una persona normal.



[17:45]: Un periodista de Londres me llamó. Preguntó sobre el trabajo de nuestro refugio antibombas.



Viernes 4/3



[10:38]: La noche fue muy agitada. Hay batallas cerca de la propia Kiev en el área de Bucha y Gostomel. En la mañana hubo dos grandes explosiones en el área de Kiev – Borshchagovka. Tenemos hasta 300 personas en el refugio antiaéreo por la noche. En su mayoría mujeres y niños. Muchos intentan partir hacia el oeste de Ucrania, pero ahora es difícil porque las carreteras están siendo bombardeadas.







[14:38]: El bombardeo ya está cerca de nuestro refugio.



[14:39]: Hoy es un día muy duro. Los combates ya se desarrollan a las puertas de Kiev, de dirección de Chernihiv y Zhytomyr, a la entrada noroeste de la ciudad.







[15:01]: Estos son verdaderos fascistas que están bombardeando un edificio residencial de gran altura.



[15:03]: Este es un suburbio de Kiev llamado Irpen, a 12 km del centro de la capital.



[15:12]: Supe que los rusos bombardearon y ocuparon Zaporiyia, la central nuclear más grande de Europa.



Sigamos impulsando las movilizaciones y acciones en apoyo al pueblo ucraniano que resiste la invasión.