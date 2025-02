Luis Fuenmayor Toro: "Uno no le puede poner las cosas fáciles a nadie y menos al Gobierno"

Luis Fuenmayor Toro Credito: C.punto

07-02-25.-Ante el escenario electoral Luis Fuenmayor señala que en política «uno no le puede poner las cosas fáciles a nadie y menos al Gobierno» y agrega que considera «un absurdo » el llamado a la abstención por un sector de la oposición venezolana.



«No existe unidad opositora para las elecciones del #27Abri», alertó, Fuenmayor Toro, exrector de Universidad Central de Venezuela (UCV), y docente jubilado.



«Ahora es evidente que no existe unidad en los múltiples sectores opositores. Ni siquiera, digamos, que los sectores más extremos tienen un discurso unificado. En la oposición extremista desde hace mucho tiempo no se evidencia unidad, ni siquiera ellos tienen unidad. Y tampoco hay unidad de la oposición que está en el Parlamento, que está en la Asamblea Nacional, esa oposición está descalificada en la opinión pública», alertó el académico.



En base a su opinión señalo que «simplemente se están repitiendo los errores del pasado».



-¿Cuál es la mejor metodología para escoger y proponer los candidatos para el próximo 27 abril?



-A mí eso de la lista nacional no me gusta. Los candidatos deben ser postulados por los partidos políticos, en función a su evidente y visible liderazgo nacional o regional.



Agrega que «lo lógico sería que los candidatos fueran electos en función a la proporcionalidad a los votos recogidos a nivel nacional. Gana el que tenga más votos, pero sin la perentoria necesidad de postular una sola lista. El elector debe escoger sus candidatos sin imposición de grupos de postulaciones que es lo que dice la Constitución».



Además señala que «no se debería hablar de una lista nacional. En este sentido es fundamental aclarar a los lectores que una cosa es la distribución nacional de los candidatos y otra cosa es la inscripción de los candidatos».



Más adelante argumentó que «los candidatos se deben presentar por partido o por grupo de electores. Yo creo que debería ser de esa manera».



Sobre el llamado a la abstención para el próximo 27 de abril indica, de manera lapidaria: «Me parece un absurdo».



«Absurdo es el llamado a la abstención, independientemente de que el Gobierno haya hecho lo que hizo el pasado 28 de julio. Independientemente de que eso genera desesperanza, genera inconformidad, dudas, el llamado a no participar es una absoluta torpeza. Uno no le puede poner las cosas fáciles a nadie y menos al Gobierno. Digamos, si van a hacer trampa, bueno, que la vuelvan hacer, pero sin el apoyo masivo de la gente».

C.punto