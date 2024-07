Maduro tras declaraciones de Lula: "Yo no dije mentiras...el que se asustó que se tome una manzanilla"

24-07-24.-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió este martes 23 de forma velada a las declaraciones del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien dijo que se "asustó" cuando escuchó las referencias a un "baño de sangre" de su homólogo si pierde las elecciones presidenciales.



Lula da Silva dijo que, en democracia, "el que pierde se lleva un baño de votos, no un baño de sangre», y que "Maduro tiene que aprender que cuando uno gana se queda, y cuando pierde se va y se prepara para otras elecciones".



"Yo no dije mentiras, solo hice una reflexión. El que se asustó que se tome una manzanilla porque este pueblo de Venezuela está curado de espantos y sabe lo que estoy diciendo. En Venezuela va a triunfar la paz, el poder popular, la unión cívico militar policial perfecta", señaló el jefe de estado en una actividad de campaña en San Carlos, capital del estado Cojedes.



El gobernante explicó sus señalamientos sobre un "baño de sangre» a sus simpatizantes. "Yo dije que si la derecha (…) llegara al poder político en Venezuela vendría un baño de sangre, y no es que lo digo inventando, es que ya vivimos un baño de sangre el 27 y 28 de febrero, cinco mil muertos en el país".



Prometió que "Venezuela no caerá en manos del fascismo" y se refirió a los intentos de presunto magnicidio y golpes de Estado.



"Yo le auguro a los que se asustaron que en Venezuela vamos a tener la victoria electoral más grande que se haya visto en estas tierras bolivarianas. Con el triunfo de Nicolás Maduro será el triunfo de ustedes, de los pueblos latinoamericanos", aseguró.



Reiteró en sus acusaciones contra la oposición de pertenecer a una "extrema derecha racista que desprecia al pueblo, son la extrema derecha clasista que desprecia a Venezuela". Afirmó que es el único candidato que tiene apoyo del pueblo, pero les pidió "convertir toda esta emoción en votos".



"Ahora sí se jodió la derecha, y el domingo el pueblo de Cojedes votará por la paz, por la tranquilidad, por el gallo pinto del pueblo", afirmó.





