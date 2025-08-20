(VIDEO) PCV rechaza campaña de estigmatización contra fuerzas populares y de izquierda

20-08-25.-El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció el lunes una «ofensiva antidemocrática y autoritaria» por parte de la administración de Nicolás Maduro, dirigida contra organizaciones políticas, sociales, sindicales y académicas que se han mantenido críticas frente a sus políticas.En una declaración de prensa, el dirigente Pedro Eusse advirtió que, utilizando con justificación la amenaza proveniente del gobierno de Estados Unidos, las autoridades venezolanas «han intensificado ataques y campañas de estigmatización» contra fuerzas populares y movimientos sociales «con el fin de justificar la profundización de una política económica y laboral absolutamente al servicio del capital».«El gobierno pretende mantener una falsa narrativa de que es de izquierda y socialista, mientras persigue, criminaliza y estigmatiza a quienes levantan banderas de justicia social y defensa de los derechos humanos», expresó.El vocero del PCV denunció la detención arbitraria y desaparición forzada temporal de Nelson Torrealba, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza en Aragua, y Roberto Campero, directivo sindical, quienes permanecen incomunicados, sin acceso a garantías procesales básicas.«Estos hechos se suman a una práctica sistemática de persecución contra dirigentes del magisterio y del movimiento obrero venezolano», acotó Eusse.Asimismo, cuestionó los recientes señalamientos públicos realizados desde las más altas instancias del poder, incluyendo al presidente de la Asamblea Nacional, el ministro de Interior, dirigentes del partido de gobierno y el propio Nicolás Maduro, contra organizaciones de derechos humanos, medios alternativos e intelectuales.«Se trata de matrices de criminalización que buscan justificar eventuales acciones represivas contra organizaciones y personalidades de izquierda que no se pliegan a la política oficial», alertó Eusse.El PCV hizo un llamado a las fuerzas revolucionarias, democráticas y progresistas de América Latina y del mundo a mantenerse vigilantes y a pronunciarse frente a esta nueva arremetida contra los derechos humanos, el sindicalismo y la disidencia política en Venezuela.