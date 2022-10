Segundo Meléndez (MAS): "Adelanto de elecciones presidenciales para el 2023 es un abuso de poder"

Segundo Meléndez, presidente del MAS Credito: Prensa Solidaridad

11-10-22.-Segundo Meléndez, presidente nacional del Movimiento al Socialismo MAS, calificó como un “abuso de poder” una declaración del presidente de la República, Nicolás Maduro donde anunció que las elecciones presidenciales podrían convocarse para el año 2023. “Eso es una violación de la Constitución porque no es su competencia convocar elecciones ni decir cuándo deben realizarse las elecciones”.



Le recordó al Primer mandatario que convocar y anunciar fecha de elecciones es trabajo del Consejo Nacional Electoral CNE. “Usted está usurpando funciones del ente electoral” agregando que se trataría de un plan con el objeto de “tratar de garantizarse la continuidad en el poder por encima de cualquier circunstancia”.



“El presidente sabe que mientras más días pasan de esta crisis, de esta miseria que están viviendo los venezolanos, menos apoyo tendrá y menos posibilidades de ganar cualquier elección”, precisó.



A su juicio, fijar posición en torno a un posible adelanto de los comicios presidenciales estaría buscando incidir en la situación de la oposición “que no ha logrado entenderse para presentar una fórmula frente al régimen al vivir en un debate interminable”.



Deploró también la campaña electoral adelantada que estaría llevando a cabo el Jefe de Estado bajo el método del 1 x 10 “que es un mecanismo de control social para tratar de garantizar el voto de los ciudadanos por el gobierno, otro delito que se suma al pretender adelantar la campaña electoral”.



Sobre la tragedia ocurrida a consecuencia de un deslave en Las Tejerías en el estado Aragua Meléndez señalóp que “es responsabilidad del gobierno nacional por la falta de previsión y medidas oportunas frente a estos problemas, así como también por la pobreza y miseria que están viviendo los venezolanos”.



Explicó que las familias venezolanas se han visto obligadas a construir “una casa, un rancho o una cueva donde guarecerse” al no tener los medios para construir una vivienda que reúna las condiciones de habitabilidad necesarias. “A las orillas de muchas quebradas se construyen todas estas viviendas sin la debida atención de las autoridades, en consecuencia no hay control de las construcciones”.



“Lo ocurrido en Las Tejerías es una tragedia que ha enlutado a muchos hogares y que puede repetirse en cualquier momento en algún pueblo apartado o en las grandes ciudades de Venezuela, porque responde a la falta de mantenimiento, de atención de quebradas, ríos y drenajes”, subrayó.



Por otra parte, señaló que existen “permisos irresponsables” que se otorgan para construir en zonas no aptas, a su juicio, como quedó evidenciado en Las Tejerías “donde había empresas importantes y talleres que fueron arrasados por las aguas, algo que es responsabilidad de los encargados de dar los correspondientes permisos”.



El dirigente naranja hizo un llamado para atender a los habitantes de Las Tejerías y otros sectores en los estados Zulia, Lara y Guárico que se vieron afectados por las lluvias. “Hacemos un llamado fundamentalmente a la responsabilidad del gobierno para que atienda oportunamente los problemas porque de lo contrario estas situaciones se seguirán presentando”.