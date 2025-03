Manuel Sutherland: Caso Chevron traerá la eliminación de licencias a petroleras que operan en Venezuela y tienen relación con EEUU

Manuel Sutherland Credito: C.punto

06-03-25.-Por lo menos tres transnacionales del petróleo verían suspendidas las licencias otorgadas por Estados Unidos para operar en Venezuela, luego de la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC por su siglas en inglés) de establecer el plazo de 30 días para Chevron cese sus trabajos en el país.



Así lo señala el economista Manuel Sutherland al analizar el caso Chevron y sus implicaciones y advierte que la salida de compañías como Maurel & Prom, de Francia, Eni, de Italia y la española Repsol, le restaría hasta 15% de lo que actualmente produce PDVSA.



Esto sumado a la ausencia de la producción de Chevron, que se ubica alrededor del 25%, coloca en riesgo cerca del 40% de la producción actual de PDVSA, según los números de Sutherland.



«Es bastante probable que la OFAC extienda la prohibición de la extracción de petróleo y negociación con el Gobierno a todas las demás empresas petroleras transnacionales que tienen relación con Estados Unidos que serían casi todas a excepción de las filiales chinas y rusas», sentencia el doctor en Estudios del Desarrollo.



Explica que la empresas de Rusia y de China también tienen relaciones con Estados Unidos, «pero que tienen empresas acá que aún siendo susceptibles de sanción, tienen la excusa de solamente extraer petróleo para deuda y pueden de alguna manera escabullirse en algún resquicio legal o en algún resquicio jurídico que les permita tener otra figura jurídica no sancionable y que no les afecte el negocio frontalmente».



Otro de los elementos que pone sobre la mesa Manuel Sutherland son las operaciones que indirectamente también hacen las empresas susceptibles de salir del país vinculadas a la producción de «diluentes y petróleo liviano para mezcla en swaps de petróleo liviano por petróleo pesado y eso se va a perder, eso no no se va a sostener. El Gobierno tendrá que buscar otras alternativas para tener petróleo liviano para mezclar y para tener diluyente para sacar gasolina».



-Se anunció un plan para enfrentar la situación.



-Hay mucha gente, muchos especialistas petroleros que dudan de ello porque se necesita una cantidad de recursos para invertir y no solamente capital de trabajo. Se requiere de una inversión fuerte que es difícil que Pdvsa la tenga en este momento.



Agrega que existen otros obstáculos como que «PDVSA está sancionada, no tiene posibilidades de mover parte del dinero que tiene afuera. Tiene cuentas por cobrar que no puede cobrar. Tiene varios años en default, no ha podido pagar sus bonos».



«Desde 2017 no paga bonos y tienen muchas dificultades para conseguir financiamiento a nivel internacional, ya que ni chinos ni rusos ni iraníes han manifestado querer abrir nuevos negocios en conjunto ni trabajar en empresas mixtas», advierte finalmente Manuel Sutherland.

