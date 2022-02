Plataforma Patria inicia nuevo esquema de recarga de gasolina

A partir del 2 de febrero de 2022 se comenzará a recargar la gasolina de manera progresiva. El día del mes en el que se reciba dicha recarga marcará aproximadamente el día en que se asignará gasolina en los meses siguientes, siempre que se mantengan todas las verificaciones realizadas.



En este caso, de manera temporal, el 1ro de febrero de 2022 todas aquellas personas que tengan asignación de gasolina subsidiada podrán consultar su saldo y verificar que podrán surtir el cupo correspondiente de 120 litros para vehículos o 60 para motos, aunque no se haya realizado la recarga habitual.



Patria resaltó en su portal web que con estas acciones quiere evitar sobrecargas en el consumo en las estaciones de servicio y en los diferentes sistemas tecnológicos durante los primeros días de cada mes.



Entretanto, manifestó que los recientes ajustes se llevan a cabo de acuerdo con la revisión integral al esquema de distribución y comercialización de combustible indicado por el Ejecutivo nacional.



Además, señaló que en días venideros estarán informando sobre otros elementos de interés asociados al esquema de distribución y comercialización del combustible.



El pasado enero recomendaron a los dueños de vehículos comprobar que su registro en la plataforma posea las tres verificaciones. Asimismo, pidieron eliminar inscripciones de automotores de instituciones públicas o privadas y dejar únicamente el medio de transporte por el cual esperan obtener la asignación del carburante.



Preguntas y respuestas sobre la recarga de gasolina subsidiada



¿A qué hora se realiza la recarga de la asignación de gasolina subsidiada?



Al inicio de cada mes se realiza la recarga de gasolina subsidiada, esta recarga o asignación de gasolina subsidiada la comienza a realizar la Plataforma Patria en la madrugada del día primero de cada mes con el objetivo de garantizar que al inicio de la jornada todos los beneficiarios y beneficiarias cuenten con el saldo correspondiente en el Monedero de Gasolina.



No recibí la recarga ¿Cuál será el motivo?



Existen varios motivos por los cuales no se realiza la recarga de gasolina, alguno de ellos son los siguientes

No se realizó ningún consumo de gasolina en el período anterior, esto implica consumo de gasolina a través en una Estación de Servicios. No se toman en cuenta, como un consumo, las transferencias.

En el momento de registrar el vehículo se indicó que este no estaba operativo o que utiliza un combustible distinto de gasolina. También se excluyen vehículos de tracción de sangre, remolques y otros registrados en el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) que, si bien tienen placa, no utilizan combustible directamente.

Otra persona tiene el mismo vehículo registrado, es su titular o esta autorizado con todas las verificaciones.

Se ha alcanzado el límite de gasolina a acumular, en este caso 240 para los vehículos y 120 para las motos. En el límite se considera el saldo del monedero, incluyendo si los litros que tiene en el momento de la recarga son resultado de una asignación anterior o producto de una transferencia.



¿Existe un máximo para el Monedero Gasolina?



Si, como fue informado al inicio del programa, es posible acumular gasolina subsidiada para dos meses según el tipo de vehículo registrado.

Este límite aplica unicamente para las recargas mensuales y puede registrarse un monto superior si se recibe alguna transferencia, pero mientras el saldo sea mayor a dos meses de asignación, no se realizará una nueva recarga.



Registré mi vehículo recientemente, ¿Cuándo debo recibir la recarga de gasolina?



Al registrar tu vehículo el sistema, al día siguiente se asignará el cupo de gasolina, este será de 120 o 60 litros dependiendo del tipo de vehículo registrado y además se realizará una recarga si se registró consumo en el periodo anterior y el vehículo no le otorgó el subsidio a otra persona. En este caso aplican todas las restricciones anteriores y pudiera ser que hasta el próximo período (mes siguiente) no aplique la recarga de gasolina subsidiada.



Con información de Últimas Noticias.