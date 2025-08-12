Felizzola: Chevron y PDVSA podrían acordar vender la producción de petróleo de manera independiente

Oswaldo Felizzola, coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente (CIEA) de Venezuela, explicó que la nueva licencia restringida otorgada a Chevron tendría un lapso de renovación de sesenta días.

El coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente (CIEA) de Venezuela, Oswaldo Felizzola, indicó que, en caso de que se concrete un acuerdo de pago en especies por parte de la energética estadounidense Chevron a la estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), ambas empresas podrían comercializar la venta de la producción petrolera de forma independiente.

El experto en petróleo, energía y gas precisó que, aunque no hay información oficial sobre los acuerdos de pago que realizaría Chevron por la producción de crudo en el país luego de la aprobación de una licencia restringida por parte de Estados Unidos, se prevé que el acuerdo de pago sea en especie en vez de dólares.

«El acuerdo que se menciona es un pago por especie, lo cual es válido desde el punto de vista legal en el comercio venezolano. Esto significa que Chevron y Pdvsa podrían acordar distribuir la producción de petróleo de manera independiente», comentó.

Felizzola destacó que el acuerdo también establecería que «el petróleo que comercializa Venezuela por las vías no tradicionales continuará funcionando, no habrá ninguna pausa por ese lado y de la producción que haga Chevron, una parte se irá para Chevron».

No obstante, experto apuntó que hasta ahora solo hay detalles «vagos» de los acuerdos establecidos y que no se tiene certeza sobre condiciones como que la empresa estadounidense «pueda pagar la parte de pdvsa con diluentes o gasolina».

También refirió que la nueva licencia tiene condiciones específicas, como una renovación cada sesenta días, en lugar de cada seis meses como las autorizaciones que se emitieron anteriormente, y que este corto lapso de renovación le complicaría los procesos de planificación de producción y comercialización a la petrolera norteamericana.

Felizzola también indicó que la nueva licencia con restricciones otorgada a Chevron a discreción de la Casa Blanca, podría ser un modelo que se replique para autorizar operaciones a otros socios comerciales de Pdvsa como la italiana Eni, la española Repsol o la francesa Maurell&Prom, dijo en entrevista para Fedecámaras Radio.