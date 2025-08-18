Efemérides 18 de agosto: "Defensa de la Vida y la Salud en el Trabajo" – Eliminada formalmente la pena de muerte en Venezuela (1863)

Es 18 de agosto de 2025. Han transcurrido 230 días del año y faltan 135 días para su terminación. Hoy es lunes. Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito. Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene. ¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org Algunas efemérides de un día como hoy, 18 de agosto: Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales. Fecha instaurada a fin de concientizar sobre las causas de esos incendios y la prevención para evitarlos. En estos días hemos tenido en el mundo incendios que han sido verdaderos desastres medioambientales y humanos, que se sospecha son debidos al calentamiento global. Muchos de ellos son provocados de manera intencionada o por negligencia, pudiendo haber detrás intereses económicos capitalistas. Se busca informar a la comunidad sobre el correcto uso del fuego y las medidas para evitar grandes desastres. Día dedicado a la Defensa de la Vida y la Salud en el Trabajo, en Venezuela. Tal día como hoy ocurrió una tragedia laboral en espacios de la empresa Provegram, Tejerías (Venezuela), caso emblemático de la negligencia en los asuntos de seguridad y salud en el trabajo. En homenaje a los trabajadores que perdieron sus vidas en el trabajo por negligencia de patrones tanto públicos como privados, en esta fecha coincidente con la tragedia de Provegran (hace 18 años, en 2003), en la que murieron 9 trabajadores en Venezuela en un infortunado accidente laboral, sectores del movimiento obrero y sindical dedican el día a la Defensa de la Vida y la Salud en el Trabajo, en Venezuela (Ver información sobre el caso y Provegran y sobre el tema de salud laboral: www.aporrea.org/actualidad/n59635.html , www.aporrea.org/trabajadores/n256036.html , www.aporrea.org/actualidad/n59397.html ). La fecha es oportuna para pedir el "descongelamiento" del INPSASEL y de la LOPCYMAT (organismo y ley relacionados con la prevención y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo), reivindicando la vigencia de los Consejos de Prevención Laboral y de los Delegados de Prevención en sus Sectores Económicos (a los que ni les hacen caso en empresas públicas y privadas). Se trata de la Defensa de la Vida y la Salud en el Trabajo como una Necesidad Histórica (sobre todo durante la Pandemia), en tiempos de Crisis, Precarización Laboral y Muerte. Preocupa la seguridad y salud laboral cuando se anuncian Zonas Económicas Especiales con privilegios escandalosos para transnacioneales extrangeras, mientras algunas de ellas en suelo venezolano ignoran olímpicamente los derechos laborales en materia de prevención, seguridad y salud laboral de los trabajadores del país, en lo cual incurren tanto las patronales privadas como el propio Estado, que en vez de dar el ejemplo y velar por la aplicación de las leyes pisotea su propia legislación en desmedro de la clase trabajadora venezolana. Se puede conseguir el texto de la Ley Orgánica de Prevención sobre Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la página del Ministerio del Trabajo (MPPPST). Otras leyes relacionadas con lo laboral se pueden conseguir en: http://www.mpppst.gob.ve/mpppstweb/index.php/leyes/ Hoy se protesta para exigir respeto a la LOPCYMAT, al reconocimiento de las y los delegados de prevención electos en las empresas, así como el cumplimiento y catamiento de sus competencias burladas por muchos patronos privados y públicos, así como por transnacionales que no respetan las leyes del país, con el consentimiento institucional. Lamentablemente las celebraciones se vuelven propagandísticas para el Estado, pero vacias de compromiso real. Día de la Declaración de la Independencia de Bolivia. En 1480, la isla de Gran Canaria es escenario del desembarco de una expedición organizada por los Reyes Católicos para la conquista del archipiélago, junto a la costa occidental del continente africano. En 1492, se da la publicación de la primera edición de la "Gramática sobre la Lengua Castellana" de Antonio Nebrija. En 1863, el gobierno venezolano dicta un Decreto de Garantías que elimina la pena de muerte. Venezuela fue el primer país en abolir la pena de muerte para todos los delitos. Sucedió bajo la presidencia de Juan Crisóstomo Falcón. Otros países lo hicieron después. Por ahí andan algunas mentalidades reaccionarias proponiendo restaurarla, a estas alturas, y así retroceder un par de siglos. Sin embargo la pena de muerte aplicada de facto por el Estado (con distintos gobiernos) y sus órganos represivos, o por las condiciones de inseguridad en las cárceles, continuó imponiéndose. En 1915 en el marco de la Iª Guerra mundial, los alemanes utilizan zepelines para lanzar bombas sobre Inglaterra y cuando un zepelín alemán apareció sobre Holanda, los soldados holandeses abrieron fuego y lo derribaron. En 1933, nace Roman Polanski, cineasta. Polaco, de procedencia judía, había pordido a su madre en el campo nazi de Auschwitz. Su primera película fue El cuchillo en el agua. Luego filmaría Repulsión, Cul-de-sac y La danza de los vámpiros, en Inglaterra. En Hollywood rodó El bebé de Rosemary (un tema sobre sectas diabólicas). En 1969, su esposa Sharon Tate fue asesinada por la secta seudorreligiosa del clan Manson. En 1974 produce Barrio Chino. Tuvo que irse de Estados Unidos por acusación de abuso sexual de una menor. En 2009 pagó prisión en Suiza por el mismo caso. Obtendía un Oscar como mejor director del año con El pianista. En 1936 durante el periodo de la Guerra Civil española, es asesinado el poeta español Federico García Lorca, a manos del Bando Nacional (los "franquistas"), "por rojo y por maricón", según los argumentos del fascismo. No se tiene precisado realmente si el hecho se produjo el 17, el 18 o el 19 de agosto. El asesinato fue uno de los más promitentes crímenes cometidos por los enemigos de la República española. Dos días antes había sido detenido en casa del también poeta Luis Rosales y fue fusilado de madrugada. Tenía 38 años. En un informe de 1965 procedente de la Jefatura Superior de la Policía de Granada, se define a García Lorca como "socialista y masón" y también se le calificó como "espía rojo" (comunista). Fue dramaturgo y prosista, adscrito a la llamada Generación del 27; el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX y como dramaturgo se le considera uno de los más elevados del teatro español del siglo pasado. Su fusilamiento fue tomado como símbolo internacional de la intolerencia fascista hacia la cultura. Pero hoy su figura y obra continúa fresca y vigente, mientras que la dictadura franquista es condenada por la historia, el día de su ajusticiamiento y fallecimiento se ha convertido en el Día de la Insurgencia Cultural. Entre sus más célebres obras teatrales están Bodas de Sangre, Yerma y la Casa de Bernarda Alba. En 1936, nace en Santa Mónica (California, EEUU), el actor y cineasta estadounidense Robert Redford, ganador de dos premios Óscar y de un Globo de Oro. Filmó más de 50 películas, entre las que se destacan El Golpe, EL Gran Gatsby y Propuesta indecente... En 1938 se acaba la construcción del Puente de las Mil Islas, que conecta el Estado de Nueva York con Ontario (Estado Unidos con Canadá), pasando sobre el río San Lorenzo (Canadá), dedicado al que fue presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. En 1941 Adolf Hitler ordena la "eutanasia" impuesta y sistemática de los enfermos mentales, procediendo los nazis al exterminio de muchos de ellos. En 1943, ocurrió una gran crecida y desbordamiento del río Orinoco, en Venezuela, considerada hasta hoy su cuarta mayor crecida. En 1954 nace en Caracas Dalila Colombo, actriz y cantante venezolana, multiartista. Entrevista y canciones de boleros y tangos. Su exitosa carrera artística se vio afectada por la migración fuera de las fronteras de Venezuela. En 1955, se publica "Lolita", obra de Vladimir Nabokov, envuelta en una polémica por sus contenidos eróticos. A "Lolita" la rechazaron cuatro editoriales antes aparecer públicada en París. Hasta que Olimpia Pless, una compañía francesa especializada en publicaciones eróticas imprimió dos volúmenes (en inglés), con los el escritor ruso emigró a Estados Unidos y puso en debate los parametros de la "moral" en la literatura. En1955, nace Eddie Santiago, cantante puertorriqueño. Escuchar a este cantante. En 1959, nace en Caracas el músico y compositor Pedro Eustache, también compositor multi-instrumentista de instrumentos de viento, venezolano. Uno de los impulsores del Sistema Ncional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Ha tocado con orquestas nacionales e internacionales de prestigio. Destacado estudioso de los instrumentos de viento. En 1960, sale al mercado la primera píldora anticonceptiva. En 1969, culmina el Festival de Woodstock, comenzado el 15 de agosto en esa localidad, en el estado de Nueva York (EEUU). Asistieron casi medio millón de personas a decenas de shows musicales de rock, country y otras expresiones musicales. Fue en la cúspide del movimiento y la cultura hippie, predominantemente juvenil, de corte libertario, protestatario frente al sistema y pacifista, practicante del amor libre y la vuelta a la vida comunitaria sencilla, aunque no faltaban las drogas (marihuana, LSD) en el siglo XX. En las actuaciones estuvieron figuras como Richie Havens, Ravi Shankar, Arlo Guthrie, Joan Baez, The Who, John Sebastian, el guitarista chicano Santana, Grateful Dead, Creedence, Janis Joplin, Joe Cocker, The Band, Johhny Winter, Crosby, Stills, Nash & Young, Jimi Hendrix, entre otros y otras artistas. Escuchar y ver el Festival de Woodstock. En 1972, la sonda soviética Luna 24 de la URSS, realiza un alunizaje controlado en el satélite terrestre. En 1973, en Venezuela, se inaugura la Avenida Boyacá o Cota Mil. En 1994, muere Richard L. M. Synge, bioquímico británico, premio Nobel de química en 1952, compartido con Archer Martin, por la invención de la cromatografía de partición. En 1993, explota un carro bomba en el estacionamiento del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT), en Caracas, Venezuela . En 2001, muere Aníbal Nazoa, poeta, periodista y humorista venezolano. Algunos de sus libros son: Aquí hace calor, Obras incompletas, Las artes y los oficios y La palabra de hoy. Tuvo columnas muy leídas en la prensa nacional. En 2005, muere Magdalena Sánchez, cantante venezolana de música folclórica, conocida como La Reina del Cantar Venezolano. Escuchar a La Reina. En 2006, la Corte Suprema chilena confirma el desafuero del dictador Augusto Pinochet por malversación de fondos públicos. Pinochet, contaba en ese momento con 90 años, pero no se le estaba imputando por sus delitos porincipales de crímenes de lesa humanidad, asesinatos masivos, torturas y desapariciones que ordenara cuando derrocó al presidente constitucional Salvador Allende en 1973. Pinochet manejaba cuentas ilícitas en el exterior y esta decisión, permitiría interrogar al ex jefe del Ejército sobre el uso de gastos reservados y otros fondos de origen público, pudiendo ser procesado por ello. En 2017, terroristas intentaban proseguir en Cataluña (Estado Español) con acciones criminales como el atentado realizado el día anterior en Barcelona, cuando atropellaron mortalmente a una mujer, e hiriendo a seis personas más antes de volcar el vehículo. En 2018, muere Kofi Annan, economista ghanés (de Ghana, África), quien fue secretario general de las Naciones Unidas entre enero de 1997 y diciembre de 2006. Fue galardonado, junto a la ONU, con el Premio Nobel de la Paz de 2001 y en 2012 con el Premio Confucio de la Paz, según la justificación oficial, por "su enorme contribución a la reforma y resurgimiento de las Naciones Unidas" y como enviado especial de la ONU y de la Liga Árabe en Siria. En 2020, el Constituyente chavista por el PSUV, Nestor Francia (ya fallecido), afirma que las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional pautadas para diciembre de ese año "están hechas para que gane el PSUV aún siendo minoría." De esta manera aparecen críticas internas al manejo de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por encima de ella, en este caso a través de una entrevista en la cual también afirmó haberse enterado a través de la televisión de la disolución de la ANC, anunciada por el Presidente Nicolás Maduro: "Si el Presidente anuncia algo que no ha sido discutido por la Constituyente, está usurpando una función que tenemos nosotros como cuerpo. Yo me enteré ayer por televisión y yo soy Constituyente," manifestó. "Esa Constituyente no ha cumplido con el papel de una Asamblea Constituyente. Esta Constituyente lo que ha servido es para reforzar el poder y control del PSUV. Esa es la verdad y lo lamento mucho y le pido perdón a mis electores por haber sido parte de eso," ... "Ese cuento de la Democracia Participativa y Protagónica, más bien está en retroceso," dijo en aquella oportunidad, hace ya dos años. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n358069.html En 2021, en Afganistán, se producen por primera vez manifestaciones de protesta de mujeres afganas, en defensa de sus derechos, luego que que asumieran en poder los Talibanes y comenzaran a restringir drásticamente las libertades y derechos de la población femenina, pocos días después del abrupto retiro de las tropas invasoras de los EEUU. Las mujeres que hacen cualquier acto de protesta en Afganistán o que a juicio de este movimiento fanático incumplen en algún pequeño detalle con lo que ellos consideran reglas religiosas islámicas para la población femenica, se juegan sencillamente la vida. No se les permite trabajar, ni estudiar ni vestirse normalmente y están sujetas a los maridos o a los padres como menores de edad. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n367047.html En 2022, la AN informa de 4 mil 918 venezolanos y venezolanas asesinados en el exterior. El diputado de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investiga los crímenes contra los migrantes venezolanos en el Extranjero, diputado Gilberto Jiménez, informa que para la fecha se habían registrado con nombre y apellido 4 mil 918 venezolanos y venezolanas asesinados en el exterior, la gran mayoría en territorio colombiano (desde 2016). Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n375919.html En 2023, una enfermera neonatal en un hospital británico, fue declarada culpable de matar a siete bebés e intentar matar a otros seis. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n385471.html En 2024 el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez declaraba: "Temo que Maduro prefiera los consejos de Daniel Ortega sobre los de Lula o Petro". Ingeniero de profesión, Enrique Márquez es un político venezolano que inscribió su candidatura presidencial para las elecciones presidenciales con el movimiento Centrados en la Gente. Se trata de un político socialdemócrata de línea moderada que militó en la organización opositora Un Nuevo Tiempo, y que progresivamente se fue alejando de la opositora Plataforma Unitaria cuando empezó a aumentar la conflictividad política. Conocedor del sistema electoral venezolano desde sus entrañas, Márquez fue rector del Consejo Nacional Electoral de 2021 a 2023. Interpuso un recurso ante el TSJ cuestionando resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Fue detenido el 7 de enero de 2025 y permanece en prisión. El gobierno de Nicolás Maduro lo acusa de estar involucrado en un supuesto golpe de Estado planeado para el 10 de enero de este año, fecha de la toma de posesión presidencial. Afirma que se encontró un documento en su computadora que proponía la juramentación simbólica de Edmundo González Urrutia como presidente en una embajada venezolana en el extranjero, específicamente en Estados Unidos o Perú, países sin relaciones diplomáticas con Caracas, y que el plan buscaba usar una sede diplomática como "extensión de la soberanía venezolana" para legitimar a González Urrutia como presidente para el período 2025–2031. Sin embargo no se han podido conocer y confirmar las señaladas evidencias. 