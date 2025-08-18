Fallece Julio César León, primer ciclista olímpico de Venezuela, a los 100 años

18-08-25.-El deporte venezolano está de luto tras la pérdida de uno de sus grandes pioneros olímpicos. Este domingo 17 de agosto, la Fundación Glorias Deportivas de Venezuela anunció el fallecimiento de Julio César León, el primer ciclista olímpico de la nación, a los 100 años de edad.Nacido en Trujillo en febrero de 1925, León comenzó su carrera en el ciclismo desde joven, y su constancia y habilidad lo llevaron a lograr un hito histórico: en 1948, se convirtió en el primer ciclista venezolano en participar en los Juegos Olímpicos de Londres. Fue la única representación del país en esa edición de los juegos, lo que consolidó su lugar en la historia deportiva de Venezuela.Tras su retirada del ciclismo profesional, León continuó su vínculo con el deporte como promotor y mentor de nuevas generaciones de atletas. Su legado, basado en la dedicación y el esfuerzo, fue reconocido en 2020 con la Orden al Mérito Deportivo, un premio otorgado por el gobierno venezolano.La vida de Julio César León es un testimonio de superación y compromiso. Su participación olímpica no solo marcó un antes y un después para el ciclismo en Venezuela, sino que también inspiró a otros deportistas venezolanos a seguir sus pasos. "Estoy tan agradecido", expresó emocionado durante un homenaje en la sede del Comité Olímpico Venezolano (COV) en febrero, donde destacó su orgullo por haber sido un ejemplo para otros venezolanos con sueños olímpicos.Con su partida, el ciclismo venezolano pierde a un símbolo que abrió las puertas del deporte de élite internacional para futuras generaciones.