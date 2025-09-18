(AUDIO) Analistas: Las tareas escolares deben ser revisadas, pero no eliminadas

18-09-25.- El exdirector de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Carlos Fernando Calatrava, afirmó que las tareas escolares pueden ser revisadas para adecuarlas a la realidad que se vive en el mundo, pero no deben ser eliminadas.

«A cualquier educador que le preguntes, ninguno va a poner en duda (la pertinencia de las tareas). Es el trabajo complementario de lo que desarrollamos con la práctica pedagógica en el aula de clase. Las podemos designar como constatación, comprobación o profundización de lo que trabajamos en el aula de clase, eso sí con niveles de complejidad que permitan que el aprendiz pueda hacerla sola», explicó Calatrava.

Añadió que las tareas son actividades de aprendizaje autoregulado. «Es para que el alumno, en su tiempo fuera de la escuela lo emplee de manera más autónoma posible».

Advirtió que las tareas no deben ser hechas por el papá o la mamá del alumno, ya que la misma va en función del aprendizaje propio.

«¿Que hay que dar el debate de qué calidad de tareas estamos haciendo? 20 puntos. ¿Que tengamos que darle la vuelta para convertirlas en un complemnte dentro de las líneas de aprendizaje activo? Perfecto, pero llegar a considerar eliminarlas es quitarle una espacio bien importante al aprendizaje autoregulado, lo que yo puedo hacer por mí mismo», enfatizó.

Llamó a gremios y federaciones sindicales a no olvidar el debate pedagógico, el que aborda qué se está enseñando y hacia dónde se avanza en materia educativa.

