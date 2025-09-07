Bachilleres podrán modificar sus opciones de cupo universitario hasta el 10-Oct

7 de septiembre de 2025.- Los bachilleres que están pendientes por asignación de cupo universitario, pueden optar por un cambio de sus opciones de carreras y centros de estudios superiores si así lo desean, así lo informó el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria a través de la cuenta de red social Instagram.



En este sentido, el ente ministerial explicó que este proceso de modificación estará activo desde el 29 de septiembre hasta el 10 de octubre; y es parte de la tercera fase de asignación de cupos mediante el portal web del Sistema Nacional de Ingreso (SNI) de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu).



A continuación, los pasos a realizar para concretar este trámite:



Ingresar en sni.opsu.gob.ve.

Modificar opciones de carreras y/o universidades.

Esperar resultados.



Dentro de las acciones concretas impulsadas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, destaca la matriculación total, la inclusión estratégica, la ampliación de la cobertura docente, el avance en la calidad académica, las mejoras en infraestructura y el fortalecimiento de los procesos de dirección y diálogo productivo.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 378 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)