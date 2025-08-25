Gremio docente rechaza monto de prestaciones y alertan sobre los desafíos de la permanencia escolar

Referencial Credito: Web

25-08-25.-El Ministerio de Educación pagó las prestaciones sociales por jubilaciones a unos 8.582 trabajadores, pero el gremio docente, administrativo y obrero venezolano rechazó los montos, que por 30 años de servicio no superan los 400 dólares.



Tras el anuncio del ministerio de que se conformarían los equipos encargados del “diagnóstico comunitario” para identificar a los jóvenes fuera del sistema escolar y garantizar su retorno el próximo año, Fernando Pereira, fundador de Cecodap, advirtió que el reto no es solo reincorporarlos, sino lograr que permanezcan en las aulas.



Estas y otras informaciones te las dejamos acá, en nuestro resumen de la semana.



Prestaciones no llegan a los 400 dólares

El gremio docente, administrativo y obrero venezolano rechazó el monto de las prestaciones sociales por jubilaciones que efectuó el Ministerio de Educación, que por 30 años de servicio no llega a los 400 dólares. Unos 8.582 trabajadores recibieron el pago calificado como “irrisorio” en medio de la crisis inflacionaria.



Carmen Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, advirtió que este escenario es alarmante, ya que los cálculos no reflejan ni la trayectoria ni el nivel académico de los educadores. Recordó que desde 2022 el salario no incide en las prestaciones y denunció que bonos y cestatickets tampoco son considerados parte de la remuneración, lo que precarizó las jubilaciones, aguinaldos y vacaciones.



El reto de mantenerse en la escuela

Fernando Pereira, fundador de Cecodap, advirtió que el reto no es solo reincorporar a los niños y adolescentes al sistema escolar, sino lograr que permanezcan en él. Señaló que para el regreso a clases se requieren instituciones con espacios dignos, docentes motivados y condiciones sociolaborales justas, además de un currículo flexible y adaptable que permita nivelar a los alumnos y evitar la deserción.



Resaltó la necesidad de contar con apoyo psicológico y protección estudiantil, pues muchos de los jóvenes reincorporados pueden estar enfrentando heridas emocionales, violencia o dificultades de aprendizaje. Además, propuso políticas públicas que complementen el PAE con becas, programas socioeducativos y formación socioproductiva.



Seis de cada 10 embarazadas presentan condiciones de riesgo

El perinatólogo René Mujica alertó que seis de cada 10 mujeres embarazadas atendidas en hospitales públicos presentan condiciones de riesgo, por lo que subrayó la importancia de asistir puntualmente a los controles prenatales, ya que permiten detectar complicaciones que pueden afectar la salud de la madre y del feto.



Indicó que adolescentes menores de 18 años y mujeres mayores de 35 son grupos especialmente vulnerables, aunque cualquier gestante puede desarrollar complicaciones. Además, denunció que la avería de los equipos en hospitales obliga a muchas mujeres a acudir a consultas privadas, cuyo costo ronda los 50 dólares.



El alcohol está presente hasta en el 97 % de los accidentes viales

El instructor de manejo Luis Querales alertó que entre el 95 % y 97 % de los accidentes de tránsito ocurren cuando al menos un conductor está bajo los efectos del alcohol. Señaló que muchos choferes en Venezuela no cumplen las normas de seguridad vial y, tras un siniestro, evaden su responsabilidad culpando a otros.



Además de respetar las leyes, los conductores deben estar entrenados y en buenas condiciones de salud, ya que errores mínimos pueden generar accidentes. Recomendó extremar precauciones en zonas de alta concentración peatonal y recordó que los peatones también deben cumplir normas y mantenerse atentos al cruzar.



El 99 % de incendios de vegetación son provocados

El ingeniero forestal Elides Sulbarán alertó que el 99 % de los incendios de vegetación son provocados por descuidos, negligencias o prácticas agrícolas mal gestionadas, muchas veces para ampliar la frontera agrícola o eliminar obstáculos naturales para determinados desarrollos. Insistió en que la prevención es clave y debe enseñarse desde la escuela para reducir la recurrencia de estos siniestros.



Criticó prácticas como el uso del fuego en la cultura del conuco y lamentó la falta de recursos para quienes combaten incendios. Hizo un llamado a fortalecer la gestión ambiental, diseñar planes efectivos e invertir en instituciones capaces de minimizar riesgos, recordando que toda negligencia que provoque un incendio debe sancionarse.

