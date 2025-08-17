Ministro Héctor Rodríguez anuncia que el año escolar 2025-2026 comenzará el 15 de septiembre

Ministro de educación, Hector Rodríguez Credito: El Universal

17-08-25.-El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó que el año escolar 2025-2026 comenzará el 15 de septiembre. Las actividades administrativas en los centros educativos se reanudarán una semana antes, el 8 de septiembre.



Los anuncios se realizaron durante un evento de felicitación por los XIX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles. El ministro detalló que durante el receso vacacional se han rehabilitado más de 300 escuelas y liceos en todo el país y que se llevará a cabo un plan para escolarizar a jóvenes y niños que no estén inscritos.



En el mismo acto, Rodríguez anunció que los Juegos Comunales de Venezuela iniciarán el próximo 20 de agosto y se desarrollarán en varias fases hasta diciembre de 2025.



Resultados y logros de los Juegos Deportivos Estudiantiles



El ministro felicitó a los atletas, estudiantes y organizadores de los XIX Juegos Nacionales Deportivos Estudiantiles 2025. En su discurso, destacó que los juegos no solo son una fiesta deportiva, sino una plataforma para formar en valores y disciplina.



Como resultado del evento, se realizaron más de 3,000 pruebas antropométricas para seleccionar a 400 atletas que se unirán a la selección nacional. Estos jóvenes ya comenzaron su entrenamiento para representar a Venezuela en competiciones internacionales.



Rodríguez también celebró los 18 récords nacionales que se establecieron durante los juegos, destacando este logro como una muestra del potencial de la juventud venezolana. Además, resaltó la participación, por primera vez, del estado de la Guayana Esequiba, lo que marca un hito en la política deportiva de la región.

