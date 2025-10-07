Maduro propone "suspender importaciones suntuarias y que no arrojen la creación de bienes"

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela Credito: Archivo-Web

07-10-25.-La suspensión de las importaciones consideradas suntuarias es una de las acciones que estudia Miraflores, según lo expresado por Nicolas Maduro en su programa Con Maduro Más de este 6 de octubre de 2025.



Indicó el jefe del Estado que el país ha registrado un crecimiento de la producción nacional, el comercio, las transacciones «y los ingresos de los venezolanos; los múltiples elementos económicos se han consolidado y son aplicados para el buen vivir de los ciudadanos».



Indicó que Venezuela no depende de nadie para abastecerse y por ello esa propuesta es posible.



Al ser consultado sobre el desempeño de la economía del 1 al 10 indicó que estaba en seis camino al siete.



«El cuerpo económico es nuevo, pero de la recuperación de un cuerpo económico golpeado. Y todavía faltan algunos elementos de equilibrio, que se van a ir logrando por fases hasta que se consoliden, puntualizó con gran optimismo.



Aseguró que Venezuela vive buenos momentos de recuperación. «Aquí nosotros la estamos cumpliendo plenamente y, afortunadamente, hay una economía que satisface, abastece, genera empleo y genera ingresos».



Reiteró que hay un crecimiento sostenido de producción nacional, de crecimiento del comercio, de las transacciones financieras y crecimiento de los ingresos de los venezolanos. A su juicio, son elementos que se han consolidado y la tendencia es que van a seguir creciendo. «Va a seguir creciendo la producción de alimentos, la agroindustria, la producción farmacéutica y todo lo que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades internas del país», explicó.



«Lo he planteado como reto fundamental de los meses y años por venir. Lo he planteado duramente este año, un gran equilibrio entre lo que es la producción nacional de satisfacción de necesidades, la producción de riqueza en divisas y reducir al máximo, yo diría radicalmente, casi en cero, las importaciones no necesarias, suntuarias y que no arrojen la creación de bienes, de riquezas y de divisas para el país», destacó Maduro como nueva meta gubernamental.

