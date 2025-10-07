Exportaciones venezolanas no petroleras llegan a 24 países de la Unión Europea

Credito: Archivo

07-10-25.-La Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX) afirma que los productos venezolanos no petroleros llegan a 24 de los 27 países que conforman la Unión Europea (UE).



El gremio informó que en el primer trimestre de 2025, Europa superó a Estados Unidos como el principal destino para las exportaciones no petroleras venezolanas.



Su presidente Gustavo González Velutini resaltó que la calidad de los bienes producidos en el país permite su acceso a estos mercados europeos.



Subrayó que uno de los retos más importantes del sector exportador es trasladar servicios o procesos a ubicaciones cercanas geográficamente para reducir costos y tiempo.



“Venezuela exporta a 24 de los 27 países de la Comunidad Económica Europea porque nuestros productos son de calidad y somos considerados como un proveedor confiable”, enfatizó.



Venezuela ocupa mercados



Afirmó el presidente de AVEX, Gustavo González Velutini, que los actuales conflictos geopolíticos en el Viejo Continente han permitido que Venezuela amplíe su oferta exportable. “Ucrania, por ejemplo, era uno de los mayores aportadores al mercado mundial de todo lo que es el fresco que se hace en los refractarios (de vidirio)”.



“Y resulta ser de que Venezuela es un proveedor de ese producto y se está agarrando ese mercado que está dejando Ucrania”, acotó.



El representante de los exportadores del país espera que las ventas externas experimenten un ligero crecimiento al cierre de este año en comparación con 2024.



Cifras del sector destacan que 63% de las exportaciones no petroleras desde Venezuela tienen como destino China, Brasil, Estados Unidos, Países Bajos y Colombia. Entre los sectores con mayor volumen se encuentra la industria química, con 30% de las ventas a otros mercados internacionales.





*Con información de Unión Radio





