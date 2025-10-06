Estas son las tendencias del consumidor venezolano, según Luis Vicente León



El economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, acotó que la situación económica venezolana «se deteriora tanto por los factores reales (flujo de caja restringido, contracción de liquidez y menor gasto público) como por el peso de las percepciones negativas, marcadas por el los ruidos internos y externos».

En ese sentido, precisó en sus redes sociales que ambos elementos «terminan presionando la devaluación, ampliando la brecha cambiaria y, en consecuencia, acelerando la inflación».

Destacó que en este contexto, las tendencias del consumidor venezolano se resumen «en un patrón de ajuste y de sobrevivencia»:

1.- Planificación estratégica para estirar al máximo cada bolívar o dólar (43%).

2.- Resolución inmediata del día a día, comprando solo lo que se puede con lo que se tiene (30%).

3.- Búsqueda de calidad y variedad, dentro de los límites del presupuesto (15%).

4.- Aprovechamiento de ayudas externas, ya sean familiares o gubernamentales (5%).

Luis Vicente León manifestó que el consumidor venezolano, emocionalmente, «oscila entre la esperanza de mejora y la fatiga de una crisis prolongada».

«Se ajusta con rapidez a la incertidumbre, tomando decisiones de corto plazo, resolviendo el día a día con múltiples estrategias: trabaja, ‘mata tigritos’, pide prestado y compra por necesidad, no por deseo», enfatizó.

El también economista venezolano afirmó que el consumo aspiracional «se reduce y queda concentrado en los segmentos de mayores ingresos. Sin embargo, incluso en medio de la crisis, la calidad sigue siendo un criterio relevante, aunque siempre subordinado al bolsillo».