Comuneros progresan con cría de pollos

La producción de pollos ha tenido un gran auge durante los últimos años debido a su alta rentabilidad y la demanda de este rubro agrícola en el estado Sucre.

En el sector La Candelaria, en la parroquia Altagracia de la ciudad de Cumaná, se encuentra la Unidad de Producción Gran Mariscal de Ayacucho, cuyos integrantes desarrollan el proyecto de la cría de pollos.

Una iniciativa que nació de un proyecto pecuario diseñado no solo para garantizar esta proteína a la comunidad, sino también para apoyar la economía en la zona. El plan ha sido financiado con recursos aprobados por el Consejo Federal de Gobierno.

La unidad de producción es parte de los proyectos de la Comuna Agroecológica y Minera Gran Mariscal de Ayacucho, integrada por 14 consejos comunales. Cuenta con tres galpones en los que están en proceso de engorde más de 1.500 pollos que luego serán distribuidos a un precio de aproximadamente 2,5 dólares el kilo, comentó Glorys Marcano, líder comunal y una de las encargadas de este proyecto.

Explicó que esta es la tercera camada de pollos que genera esta unidad de producción, creada por las estructuras comunales. Detalló que cada producción comprendió el proceso de inicio y engorde de más de 1.000 pollos. Marcano explicó que el proceso de engorde de los pollos se hace en un período a corto plazo, de unas cinco semanas, tiempo en el cual ya los pollos están listos para ser ofertados.

Fuente de empleo

La líder comunal dijo que además de contribuir a la soberanía alimentaria, la unidad de producción impulsa el desarrollo económico en este circuito comunal que, a la vez, se ha convertido en una fuente de empleo en el ámbito de la comuna.

Marcano indicó que el cuidado y la alimentación de los pollos está a cargo de aproximadamente unas 20 personas en cada uno de los tres galpones, las cuales laboran por turnos para garantizar el resguardo y la buena producción de las aves.

Informó que los recursos obtenidos por la venta de pollos son destinados a labores sociales dentro de las comunidades que integran esta comuna y a solventar los problemas que afectan el nivel de vida de los habitantes de esta zona.

Ampliación

Marcano agregó que tienen estimado expandir la producción, pues manifestó que en el sector La Llanada Vieja cuentan con galpones que les permitirían tener una capacidad de producción de más de 10.000 pollos.

La líder comunal resaltó que este proyecto productivo es el resultado de las consultas populares que promueve el Gobierno nacional y que les permitió adquirir en una primera fase 1.550 pollos, producción que hasta el momento han duplicado a favor del bienestar colectivo.

El proyecto se aprobó en la segunda consulta popular y se está extendiendo a otras comunidades.



Este plan de producción fortalece el tejido social y el sistema económico comunal y a la vez avanza hacia la construcción de un modelo productivo, soberano y sostenible.

Datos

1.500 pollos es la producción que se contempla en la unidad Gran Mariscal de Ayacucho.

2,5 dólares por kilo es el costo estimado para la distribución y venta de los pollos en las comunidades.

