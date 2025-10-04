(AUDIO) Casi el 50% de los venezolanos labora en la economía informal y el 8% está desempleado, indica experto

04-10-25.-El abogado experto en materia laboral e industriólogo, Jair De Freitas, afirmó que poco más del 40% de las personas en el país no están empleadas en el sector formal y 8% se encuentra desempleada; dando como resultado que casi el 50% de los venezolanos se encuentran fuera de la economía formal.

En entrevista con « A Tiempo «, por Unión Radio, De Freitas discutió las claves que han redefinido el empleo en Venezuela para 2025. Afirmó que existen transformaciones de procesos productivos y cambios en los esquemas tradicionales. «Las personas se ven empujadas a crear nuevas formas de ingreso«, comentó el experto.

Aseguró que, en estos momentos, en el mercado laboral no existen condiciones para el crecimiento de empleos. Al preguntarle sobre la dinámica freelance, comentó que requiere aptitudes técnicas y actitudinales específicas para funcionar. «Dentro de las pautas freelance existen niveles de supervisión, incluso a veces mayores que en un trabajo presencial«, comentó para luego aclarar que estas permiten mayor autonomía y manejo de su tiempo.

Sobre el tema de los sueldos afirmó: «las ofertas de empleo hoy tienen el reto de las divisas, manejo del tiempo libre y cómo manejar que el trabajador tenga otras responsabilidades que le permitan más ingreso».

Aclaró que el tema del aumento salarial es complicado con el panorama económico actual, recalcó deben existir los siguientes estándares de forma equilibrada: libre disponibilidad, periodicidad, incremento al patrimonio y pago en consecuencia del servicio.

Uno de los esquemas actuales, según lo que ha visto, es deslaborizar la relación con el trabajador para evitar pagar bonos, vacaciones, etc; práctica cada vez más común por los empleadores para facilitar pagos directos.

Roberto Rivas Ortega / Unión Radio