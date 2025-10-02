(VIDEO) Se paraliza el Gobierno de Trump: Cierre TOTAL! Estados Unidos SIN FONDOS?

El gobierno federal de Estados Unidos entra en shutdown por falta de fondos. Millones de trabajadores suspendidos, agencias cerradas, servicios esenciales colapsados y una crisis política sin precedentes.

El gobierno federal de Estados Unidos entra en shutdown por falta de fondos. Millones de trabajadores suspendidos, agencias cerradas, servicios esenciales colapsados y una crisis política sin precedentes. En este en vivo analizamos los datos reales, los discursos oficiales y las consecuencias inmediatas de este colapso institucional bajo la administración de Trump. Exploramos el impacto económico, los recortes a programas clave, la parálisis en la infraestructura del país y cómo esta jugada está siendo usada como herramienta de control político.

