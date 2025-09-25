Metro de Caracas duplica su tarifa: el pasaje sube 100% tras ajuste oficial

Credito: Archivo

25-09-25.-El sistema Metro de Caracas, junto a sus filiales Metro Los Teques, Metrobús, Ferrocarril de los Valles del Tuy y MetroCable, informó que a partir de esta semana se aplicará un ajuste en la tarifa del pasaje, que pasará de 15 a 30 bolívares por viaje para el público en general.



De igual manera, el precio del viaje para estudiantes se elevará de 7,5 a 20 bolívares (Bs), mientras que la tarjeta inteligente Suve, en sus diferentes presentaciones (Araguaney, Turpial y Orquídea), tendrá un costo de Bs 100.



En cumplimiento de la Gaceta Oficial



La empresa estatal indicó que la decisión responde a la Gaceta Oficial N.º 43.218, en la que se establece el nuevo esquema tarifario del transporte multimodal.



“Por instrucciones de las autoridades del C.A. Metro de Caracas, procedemos a acatar la directriz de la Gaceta Oficial N.º 43.218 del cambio de tarifa del servicio de transporte multimodal de Bs 15 a Bs 30 público en general y de 7,5 a 20 Bs estudiante”, señala el comunicado interno difundido por la compañía.



Con el proceso de actualización, será necesario reiniciar los validadores de pago, aunque se trata de una acción remota y los equipos técnicos estarán desplegados para garantizar la implementación de los cambios.



