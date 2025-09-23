Venezuela insta a fortalecer moneda nacional y a disminuir importaciones innecesarias

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió hoy a los sectores económicos del país que limiten las importaciones innecesarias y privilegien la producción nacional, con el fin de avanzar hacia la autosuficiencia y proteger los recursos en divisas.

"Si tú quieres importar un producto que no es necesario o indispensable para el funcionamiento de la sociedad, de la economía y de la vida de la gente, entonces le estás gastando los dólares al pueblo, al país. Esa riqueza debe invertirse para el desarrollo industrial, autónomo y tecnológico de Venezuela", expresó durante su programa semanal.

El mandatario explicó que la estrategia económica de su Gobierno se sustenta en la producción nacional, la autosuficiencia y el fortalecimiento de la soberanía monetaria en el contexto de una dolarización forzada, que tuvo lugar en años recientes.

Recordó que Venezuela ya no dispone del "chorro de petrodólares de antes de la guerra económica y las sanciones criminales y el bloqueo", lo que obliga a consolidar un modelo distinto.

En materia monetaria, destacó que la mayoría de las operaciones comerciales se realizan en bolívares (moneda nacional).

La semana pasada, la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios reportó que, en lo que va de año, el 95 por ciento de las transacciones en supermercados se efectúan en la moneda nacional, frente a un 5 por ciento en divisas.

Maduro insistió en la necesidad de "construir un sistema de pago y cambiario imperturbable", asegurando que las nuevas fórmulas tecnológicas de pago han contribuido a superar esos obstáculos.