Nueva Esparta registró 100% de ocupación hotelera y más de 80 mil turistas en temporada vacacional

Durante la temporada vacacional de 2025, el estado Nueva Esparta registró un 100% de ocupación hotelera. La Cámara de Turismo de la entidad reportó, además, la llegada de más de 80 mil turistas, entre nacionales y extranjeros, durante el asueto.

El presidente del gremio, Antonio de Abreu, indicó que las altas cifras registradas en la temporada de este año obedecen a un incremento de los vuelos comerciales y a la adaptación que lograron las aerolíneas ante una alta demanda, lo que facilitó la llegada de turistas a territorio insular.

El turismo religioso también dio impulso a la actividad turística en la Isla de Margarita. Roger Grandín, presidente de la Cámara Hotelera neoespartana, explicó que la ocupación hotelera alcanzó el 100% durante las festividades de la Virgen del Valle, celebradas a inicios del mes de septiembre.

Mencionó que antes de las festividades religiosas, la ocupación promedio estuvo entre el 60% y 75%, «pero en los días clave registramos lleno total». Destacó que los recintos hoteleros prestaron servicios a turistas nacionales e internacionales, sobre todo provenientes de Rusia y Trinidad y Tobago, indica una nota de El Sol de Margarita.