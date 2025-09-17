Un profesor titular de la UCV gana US$ 30 mensuales y un docente de la UCAB percibe US$ 500, según rectores

Refencial Credito: Archivo

17-09-25.-El rector de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Víctor Rago, señaló que un profesor titular en esa casa de estudio devenga un salario mensual que oscila entre los US$ 25 y US$ 30.



Asimismo, resaltó que ningún docente «puede vivir con lo que cobra» y sumó que un educador en el escalafón más bajo, no llega a los US$ 10 mensuales.



«Ningún profesor, ni en el escalafón inicial ni en el escalafón máximo, que es el de titular, puede vivir con el sueldo que cobra en la universidad», enfatizó.



En otro tema, Víctor Rago acotó que la mayor parte de los ingresos a la UCV se producen a través del Sistema Nacional de Ingresos, «que está entre el 75% y 80%, y el resto lo cubre la universidad».



Apuntó que la universidad debe atender las deficiencias que traen los bachilleres en habilidad numérica y en comprensión de lectura, dado que la institución de educación superior tiene el interés de asegurar el éxito académico de los estudiantes.



Salario en la UCAB

Por su parte, el rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el padre Arturo Peraza, manifestó que el escalafón más bajo, un profesor a tiempo completo gana entre US$ 400 y US$ 500 mensuales, y si es el rango más alto, podría llegar a los US$ 2.000, aproximadamente.



«La diferencia es absolutamente notable. Hay algo que recordar, y es que en las universidades hay pago de talento, porque si no ese talento se te va a otros lugares y es un talento muy especializado, que tiene muchísimas competencias», explicó.



Igualmente, destacó que la institución se encuentra en una situación de estabilidad, dado que llevan más de 3 años, en donde «están ingresando el mismo número de bachilleres, que es aproximadamente unos 1.200».



Peraza sostuvo en el Circuito Éxitos 99.9 FM que la cifra total en pregrado, tanto en Caracas como en la extensión de Guayan, en el estado Bolívar, se mantiene en alrededor de 7.000 estudiantes.

