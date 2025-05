(VIDEO) Pérez Abad: Está surgiendo una nueva cultura económica en Venezuela que genera optimismo

El diputado a la Asamblea Nacional y candidato a la reelección, Miguel Ángel Pérez Abad, destacó la consolidación de una "nueva cultura económica" en Venezuela, caracterizada por un mayor consenso y entendimiento entre los diversos sectores del país.

"Es una nueva cultura económica, es un nuevo comportamiento social, es una nueva visión que está surgiendo, que no surgió ahora, que viene alimentándose desde hace por lo menos una década", analizó en una entrevista durante el programa Análisis Situacional.

Pérez Abad, quien posee una amplia trayectoria en el sector industrial, incluyendo su paso por la presidencia de Fedeindustria, señaló que esta transformación ha sido impulsada por las dificultades que ha atravesado la nación, como las sanciones y el bloqueo impuesto por Estados Unidos, que han obligado a buscar. soluciones internas para la producción, el abastecimiento y la generación de riqueza.

En este contexto, el diputado resaltó también la madurez alcanzada por el empresariado venezolano, que ha comprendido la necesidad de un modelo económico "productivo y humano". Según Pérez Abad, existe un reconocimiento creciente de que el desarrollo económico y la justicia social son interdependientes: "el desarrollo económico sin justicia social no es sostenible, pero la justicia social no es financiable si no tienes desarrollo económico".

Esta visión, explicó, implica una mejor distribución de la riqueza para fortalecer el mercado interno, ya que "no hay mercado si no se distribuye la renta".

Pérez Abad subrayó que esta nueva cultura económica se aleja del rentismo petrolero que históricamente ha dominado la economía venezolana, promoviendo en cambio el emprendimiento, la asunción de riesgos y la inversión en sectores productivos.

En este sentido, destacó el nuevo papel que ha tomado el Estado venezolano como "Estado emprendedor", que invierte en áreas estratégicas y genera las condiciones para que el sector privado participe activamente en la transformación de la economía.

El diputado también hizo referencia al concepto de "socialismo productivo", que define como un modelo que integra lo económico, lo social y lo ambiental, buscando un equilibrio entre la producción, la justicia social y la sostenibilidad. Este modelo, explicó, busca "detonar todas las capacidades de producción que hay en un país para desarrollar mucha producción social y condiciones de igualdad y justicia social para la nación".

Para él, hay optimismo sobre el futuro de la economía venezolana, afirmando que el país se encuentra en un "punto de inflexión" y que, superadas las mayores dificultades, el camino es adelante hacia. En este sentido, resaltó la importancia de las elecciones del 25 de mayo para consolidar esta nueva etapa de transformación económica y social.