(VIDEO) Protestas masivas en Argentina en rechazo al acuerdo del gobierno de Alberto Fernández con el FMI

09-02-22.-Decenas de miles de personas se movilizaron este martes a Plaza de Mayo y en otras ciudades del país, en una jornada nacional para rechazar el acuerdo con el FMI. La masiva movilización es la segunda en menos de dos meses, con el objetivo de desarrollar una fuerte resistencia ante los nuevos ataques que vendrán bajo este acuerdo que el gobierno espera cerrar con el organismo financiero internacional.

Una multitud volvió a marchar al centro político del país para rechazar el ajuste que vendrá con el acuerdo con el FMI. Fue convocada por más de 200 organizaciones bajo las consignas: "¡No al pacto del gobierno con el FMI! Basta de ajuste, tarifazos y extractivismo. No al pago de la deuda externa. Las estafas no se pagan. No a la impunidad de los responsables y la entrega de soberanía."

La movilización que tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires fue parte de una jornada nacional, con marchas también en otras ciudades del país. El enorme abanico que marcó la convocatoria permitió la participación de decenas de miles de personas este martes que volvieron a manifestar su rechazo al acuerdo que el gobierno de Alberto Fernández pretende cerrar con el Fondo.

Quiénes participaron

En la cabecera de la movilización que marchó a Plaza de Mayo y en el palco en el que se desarrolló el acto de cierre estuvieron presentes los economistas Claudio Katz, Eduardo Lucita, la economista Beberly Keene de la coalición "Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago y la Investigación de la Deuda" y algunos de los principales referentes del Frente de Izquierda Unidad, como Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Alejandro Vilca, Christian Castillo, Romina del Plá, Gabriel Solano, Juan Carlos Giordano y Celeste Fierro, entre otros.

En la masiva movilización participaron organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, sociales y ambientales.

Allí pudo verse a organismos como el CeProDH y Apel; referentes y dirigentes del Sutna; de los docentes de Ademys, representantes de algunas seccionales ATE y de la CTA Autónoma, delegados de comisiones internas del Hospital Italiano, de la tercerizada GPS de Aeronáuticos, de la gráfica Morvillo, entre otras. Destacaban las banderas del Movimiento de Agrupaciones Clasistas, el Plenario del Sindicalismo Combativo y la Coordinadora Sindical Clasista en la columna de trabajadoras y trabajadores antiburocráticos. También la juventud se hizo presente con sus organizaciones estudiantiles: centros de estudiantes de la UBA, la Universidad de Luján, de San Martín, como también de institutos terciarios y colegios secundarios.

La Asamblea Permanente de Guernica; la Asamblea de Ensenada; de la gráfica recuperada MadryGraf; Ademys; integrantes de los Suteba opositores; de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones.

Las organizaciones ambientalistas que vienen denunciando las políticas de extractivismo contaminantes con las que se pretende afrontar el pago de la deuda, se hicieron presentes. Estuvieron la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, la Juventud Ambientalista, la Red Ecosocialista, Tribuna ambiental, Vecinos autoconvocados contra la contaminación de Klaukol en Virrey del Pino, como también los vecinos organizados en la lucha por tierra y vivienda de la Asamblea Permanente de Guernica, Asamblea Permanente por vivienda y trabajo genuino Tigre/San Fernando, Asamblea Permanente de Desocupadxs de Noroeste, Asamblea Todo Fuego es Político de Campana, etc.

Fue muy amplia la participación de las organizaciones de desocupados, con el MTD Aníbal Verón, el Frente Popular Darío Santillán, el Bloque Piquetero Nacional, Frente de Organizaciones en Lucha, MST Teresa Vive, MTR 12 de abril, MTR histórico, Polo Obrero, Red de Trabajadores Desocupados, Informales y Precarizadxs, y decenas de organizaciones.

Las mujeres se movilizaron reclamando que "la deuda es con nosotras", junto a Pan y Rosas, el Plenario de Trabajadoras, Mumalá, Isadora, Juntas y a la izquierda, Mumala y otras organizaciones feministas de izquierda.

El PTS participó con una combativa columna, que fue encabezada por la juventud trabajadora de las apps, call centers, gastronómicos y gastronómicas, pasantes en diversas empresas, desocupados, entre otros, junto a trabajadoras y trabajadores de distintos gremios. Con banderas y batucada, corearon consignas contra el ajuste del FMI y mostraron la fuerza que hay para pelear por un futuro distinto de aquel que las grandes patronales les quieren imponer.