Campesinos eligen este 6 de septiembre sus vocerías para los Consejos Campesinos

Campesinos elegiran a sus voceros este 6 de septiembre

4 de septiembre de 2025.- Campesinos, campesinas, productores y productoras del país participarán este 6 de septiembre, en la elección de voceras y voceros de los Consejos Campesinos, para ello se deben de cumplir las tres etapas que validarán la transparencia de este proceso que marca un hito organizativo rumbo a la conformación de la Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora.



Inicialmente la Comisión Promotora de la Comunidad convoca a los habitantes registrados en el censo local, donde se indica el lugar y la hora de la asamblea electoral. Luego, se toma la asistencia de las y los campesinos presentes, quienes ejercerán su derecho a elegir a sus representantes; y finalmente el proceso se desarrolla en tres momentos consecutivos, uno por cada comisión.



Para la organización y formación, se abre la postulación voluntaria de candidatos y candidatas, los nombres se anotan en una pizarra o papelógrafo visible para todos, se realiza una votación secreta mediante papeletas depositadas en una caja electoral, se procede al conteo público de votos. El candidato con mayor votación será el Vocero Principal, y el segundo lugar, el Vocero Suplente.



Igualmente en la economía productiva se lleva a cabo la elección del vocero o vocera principal. En el caso de la Defensa Territorial y Soberanía Nacional, también se realiza la elección del vocero o vocera principal y suplente. Finalmente se formalizan los resultados, donde se elaboran dos ejemplares del acta de escrutinio, donde se registran los nombres de los voceros y voceras principales y suplentes electos en cada comisión.



La conformación de los Consejos Campesinos representa un avance decisivo en el tránsito de una agricultura de resistencia hacia una gran ofensiva productiva, como lo ha planteado el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Esta estructura permitirá articular a más de 18 mil comunidades rurales, consolidando la milicia campesina, el autoabastecimiento territorial y el control popular del proceso productivo.