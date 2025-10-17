(VIDEO) Milicias Campesinas en La Guaira juran defender a Venezuela contra agresiones imperialistas

Más de 400 integrantes de las Milicias Campesinas en el estado La Guaira fueron juramentados en un acto en el sector La Peñita de la parroquia Carayaca. El evento, que contó con la presencia del vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, junto al gobernador José Alejandro Terán y otras autoridades de la entidad, marcó la activación de estas unidades comunales. Los milicianos juraron defender la integridad territorial y la soberanía de Venezuela frente a las agresiones imperialistas.

La ceremonia incluyó una marcha y una demostración de tácticas de resistencia revolucionaria. Los participantes, equipados con sus característicos machetes, enfatizaron su doble compromiso: la producción de la tierra y el entrenamiento para la defensa nacional. Juraron tomar tanto las herramientas de trabajo como los fusiles para proteger a la patria, inspirándose en el legado del Comandante Hugo Chávez.

Diosdado Cabello destacó que esta movilización hace realidad una visión del fallecido presidente Chávez, materializada ahora por el llamado del presidente Nicolás Maduro. Explicó que cada unidad desplegada operará en conjunto con los Cuadrantes de Paz, los cuerpos policiales y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para la defensa del territorio.

Durante su discurso, Cabello realizó fuertes señalamientos contra la oligarquía, a la que calificó de «arrastrada y vendepatria» por, en su opinión, arrodillarse ante intereses extranjeros. También evocó la resistencia histórica de los pueblos originarios y de figuras como Ezequiel Zamora, instando a seguir ese ejemplo de lucha en la actualidad.

Finalmente, el vicepresidente refutó las críticas de sectores opositores hacia esta movilización voluntaria. Afirmó que creen en la libertad, la independencia y la soberanía, y que, junto al pueblo, estarán siempre en la «primera línea de batalla» para defenderla.