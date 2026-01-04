TSJ designa a Delcy Rodríguez como Presidenta Encargada de la República tras secuestro forzoso de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez asumió oficialmente como presidenta encargada de Venezuela por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Credito: Agencias

CARACAS / 4 DE ENERO 2026 – En una sesión de urgencia y actuando de oficio ante la crisis nacional, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha emitido una sentencia histórica en la que ordena a la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez Gómez, asumir de forma inmediata el cargo de Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela.

Fundamentos del Fallo: "Imposibilidad Material y Fuerza Mayor"

La magistrada Tania D’Amelio, actuando como vocera del máximo tribunal, dio lectura al comunicado donde se detalla que la medida responde a la "agresión militar extranjera" sufrida por el país el pasado 3 de enero de 2026. Según el TSJ, dicha incursión tuvo como objetivo el secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, generando un vacío de poder por imposibilidad física del mandatario para ejercer sus funciones.

El tribunal fundamentó su decisión en una "interpretación sistemática y teleológica" de los artículos 234, 239 y 335 de la Constitución (CRBV), argumentando que:

Se vive una situación excepcional, atípica y de fuerza mayor no prevista literalmente en el texto constitucional.

Existe una necesidad cautelar urgente para garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la nación.

La falta del presidente se califica como "ausencia forzosa", lo que faculta a la Sala Constitucional para establecer una hoja de ruta que preserve el orden interno.

La sentencia estipula que, de acuerdo con el artículo 239, numeral 6, es atribución del Vicepresidente Ejecutivo suplir las faltas del Presidente. En este sentido, Delcy Rodríguez queda investida con la autoridad máxima para:

Comandar el Consejo de Defensa de la Nación.

Liderar al Alto Mando Militar en medio de la contingencia bélica.

Asegurar la operatividad del Estado frente a la intervención extranjera.

El TSJ ordenó la notificación inmediata de este fallo a la Asamblea Nacional, al Poder Ciudadano y a las Fuerzas Armadas bajo la fórmula de "Notifíquese y Cúmplase".

Anexo: Extracto del Documento Jurídico (Reconstrucción Oficial)

SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

EXPEDIENTE Nº 26-0001

"...Esta Sala, como máxima y última intérprete de la Constitución, ante el hecho público y notorio del secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros el 03/01/2026, declara la EXISTENCIA DE UNA SITUACIÓN DE FUERZA MAYOR que amenaza la estabilidad del Estado. En aras de disipar la incertidumbre jurídica y garantizar la Seguridad de la Nación, se DECRETA MEDIDA DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL para que la ciudadana DELCY RODRÍGUEZ GÓMEZ asuma de forma inmediata la PRESIDENCIA ENCARGADA DE LA REPÚBLICA..."

Magistrada Ponente: Tania D’Amelio.

Fecha: 04 de enero de 2026.

Este movimiento del TSJ busca blindar legalmente la figura de Delcy Rodríguez ante la comunidad internacional y las fuerzas internas, coincidiendo con las declaraciones emitidas desde Mar-a-Lago por Donald Trump, quien ya había adelantado su intención de reconocer a la vicepresidenta bajo una "tutela profesional" para la gestión de los recursos petroleros.