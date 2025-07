Credito: Web

22-07-25.-El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) publicó este lunes su informe anual 2024 en el que detallan que durante el pasado año registraron la muerte de 105 personas privadas de libertad.



De estos detenidos fallecidos, detallan que 66 tuvieron decesos relacionados con afecciones de salud.



Humberto Prado, director de la organización no gubernamental, destacó que desde 2017 han fallecido 560 personas bajo custodia del Estado venezolano, reseñó La Patilla.



En su informe, sostiene que los reos no tienen acceso a atención médica y cualquier tratamiento debe ser asumido por sus familiares.



“No hay financiamiento para la alimentación de los presos en los calabozos. No hay atención de salud, no hay nada”, afirmó Prado.



Expone que, entre la cifra de muertos, 40 de ellos fueron reportados desde centros de detención preventiva (CDP), o calabozos policiales, los cuales no estan capacitados para albergar detenidos por más de 48 horas.



Por otro lado, el Observatorio Venezolano de Prisiones resaltó en su presentación anual de la “alarmante situación” de las mujeres privadas de libertad, que solo cuentan con una cárcel y 13 anexos femeninos operativos.



“Se han desaprovechado 450 plazas de los anexos. La capacidad instalada es de dos mil 734, mientras que la capacidad real instalada es de dos mil 284 y la población reclusa femenina es de mil 969”, dijo el informe.



También denuncian que el hacinamiento continúa. Según cifras de la ONG, la población reclusa en las cárceles es de 22 mil 19 presos, lo que representa un hacinamiento del 145,85 %.

La fuente original de este documento es:

VF (https://diarioversionfinal.com/politica-dinero/observatorio-venezolano-de-prisiones-unas-560-personas-han-muerto-bajo-custodia-del-estado-desde-2017/)