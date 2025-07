(VIDEO) PCV: Nuevas denuncias de detenciones de trabajadores petroleros en Anzoátegui

Credito: TP

10-07-25.-En su rueda de prensa del pasado lunes 7 de julio, el Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV) exigió una investigación sobre las nuevas denuncias de detenciones de trabajadores petroleros en el oriente del país.



Hace una semana, el PCV informó que familiares de trabajadores del Complejo Refinador Paraguaná, en el estado Falcón, habían denunciado la detención de 30 personas durante el mes de junio.



“Recientemente el Secretario General de Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela amplió esta denuncia con otros 35 casos en el estado Anzoátegui”, informó la dirigente comunista Neirlay Andrade.



“La industria petrolera está bajo la mira del hostigamiento, de la persecución, de la criminalización y de la judicialización de la lucha de los trabajadores”.



El PCV manifestó su solidaridad con la clase obrera petrolera y los familiares de los detenidos.



“Exigimos al Estado venezolano actuar ante estas denuncias; no pueden seguir desapareciendo trabajadores de sus puestos de trabajo; mucho menos en centros que están bajo control Estatal, como es el caso de Pdvsa”, agregó Andrade.



Hostigamiento contra trabajadores de Embutidos Millennium en Aragua

El PCV denunció una acción de hostigamiento contra trabajadores y activistas sindicales de la empresa privada Millennium, localizada en Maracay.



La directiva de esta empresa solicitó la presencia de organismos de seguridad del Estado para citar al secretario general del sindicato. La solidaridad de sus compañeros de trabajo impidió que la situación pasara a mayores.



“Llama la atención la presteza con la que actúa el Estado venezolano al atender las llamadas de la patronal privada para hostigar y perseguir a trabajadores”, dijo Andrade.



Muere trabajador de Corpoelec en Guayana por operar en condiciones atmosféricas no permitidas

El PCV expresó su consternación por la muerte de José Gabriel Onore, un trabajador de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en Guayana que falleció mientras realizaba labores de mantenimiento de una línea de alta tensión bajo condiciones atmosféricas no permitidas para operar.



“Hablamos de muerte pero no es descabellado hablar de asesinato o de homicidio en el campo laboral, porque hay efectivamente un marco normativo que impide que cosas como esta ocurran en Venezuela, pero siguen pasando. Trabajadores en condiciones sumamente precarias asumen labores que atentan contra su vida”, afirmó la dirigente del PCV.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 846 veces.

La fuente original de este documento es:

TP (https://prensapcv.wordpress.com/2025/07/08/video-nuevas-denuncias-de-detenciones-de-trabajadores-petroleros-en-anzoategui/)