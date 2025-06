Adultos mayores venezolanos, entre protesta y memoria de sus derechos constitucionales

Credito: RFA

02-06-25.-El 29 de mayo se conmemoró el Día del Adulto Mayor en Venezuela en medio de desigualdades y una lucha interminable por la exigencia a garantías esenciales en esta etapa de su vida.



Esta fecha invita a continuar las demandas al Estado en su obligación, diseño, planificación y ejecución de políticas públicas destinadas a mejorar el nivel y la calidad de vida de este grupo social.



Édgar Silva, coordinador del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados, Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad, sigue remarcando la necesidad de denunciar la situación precaria que viven estas personas: “no tenemos nada que celebrar sino mucho que demandar hoy”.



A través del programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias, Silva remarcó que este 29 de mayo los adultos mayores y comités organizados emprendieron acciones pacíficas de calle en algunas regiones de Venezuela.



“Hoy hemos reafirmado desde los comités en Yaracuy, Carabobo, Bolívar, Lara y Distrito Capital frente al Ministerio de los Adultos Mayores esta exigencia crítica, pero sabemos que siguen ignorándonos”, informó.



Estas acciones hacia el Gobierno Nacional, Silva las catalogó como “fundamentales” en el contexto que viven los ciudadanos de la tercera edad y jubilados en la actualidad.



“Ya no hay poder adquisitivo, no se puede comprar nada con una pensión. Hay una situación de exterminio aquí” recalcó.



Adultos mayores sin seguridad social



Édgar Silva, luchador social, citó el Estatuto de Roma, en su artículo 7, literal B: Definiendo como «crimen de lesa humanidad» cuando se comete un «ataque generalizado o sistemático» contra una población civil. Este ataque debe ser «planeado, autorizado u ordenado» por un gobierno o autoridad política.



Por otra parte, también recordó las palabras del papa Francisco durante en 2015 cuando dijo que “si no se honra a los adultos mayores hoy, la juventud no tiene futuro”. Con esto, hizo énfasis en la extrema situación de los jubilados, personas con discapacidad y adultos mayores desde el punto de vista socioeconómico.



Entre las exigencias de los jubilados y pensionados están:



Un ajuste digno e indexado de las pensiones y el salario mínimo bajo el costo real de la vida (Art. 91 de la constitución de Venezuela), las garantías de atención médica gratuita y de calidad, protección social, el cumplimiento de los artículos 80, 86 y 91 de la Constitución y la restitución del pago de las pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a venezolanos en el exterior.



Nicolás Maduro en su administración ha enfocado sus políticas en medidas asistencialistas, como los programas sociales y bonos sin incidencia social. Actualmente, no hay una política sobre la protección social que garantice dignidad en la calidad de vida de este grupo en Venezuela o en sus derechos humanos.



“En este momento, los adultos mayores y pensionados están viviendo de los guarapos, ONG y lo que les mandan sus familiares en el exterior. Eso es dramático”, finalizó Édgar Silva.

