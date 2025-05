Sucede en México: Sentencian a escritora a pagarle terapia psicológica a exprofesor acusado de acoso sexual

La escritora Ximena Peredo fue condenada a pagar la terapia psicológica de un hombre que fue denunciado públicamente por presuntos actos de acoso en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). En 2017, la columnista escribió un artículo en el que retomó algunos señalamientos del movimiento #MeToo contra Felipe M., y cinco años después el exprofesor la demandó, acusando calumnias en su contra.

Aunque en primera instancia se le dió la razón a Peredo, bajo el argumento de que la demandada "expresó su opinión personal y lo hizo a partir de hechos diligentemente investigados, que además son de interés público", Felipe M. impugnó esta resolución y el 25 de abril pasado consiguió una sentencia a su favor.

"Me parece muy preocupante la sentencia, porque se hace pasar como inocente a Felipe sin que se demuestre que lo sea, y hay menores de edad que fueron quienes lo señalaron como acosador, pero el magistrado dice que la libertad de expresión tiene un límite, que yo incurrí en calumnias y que su honra quedó lastimada", lamentó Ximena.

De acuerdo con la escritora, el magistrado Juan José Tamez Galarza –quien estuvo a cargo del proceso tras la apelación de Felipe M.– determinó que el demandante tiene diversas afectaciones mentales; sin embargo, Peredo apuntó que "eso no significa que haya un nexo entre sus afecciones y la columna de opinión, porque ni siquiera se puede fechar desde cuándo presenta estos malestares".

Además, reclamó que el asunto se haya admitido a proceso aún cuando el tiempo que había transcurrido entre los hechos y la denuncia excede lo permitido por la ley, que es un periodo de dos años, por lo que dijo que interpondrá un amparo para que se reconsidere la decisión de Tamez Galarza.

Las supuestas calumnias por las que sentenciaron a Ximena

En 2017, varias exalumnas del ITESM crearon un blog en el cual dieron a conocer denuncias contra el escritor Felipe M., entonces profesor de dicha institución, y quien fue despedido luego de una investigación interna, según informó en un comunicado el Tecnológico de Monterrey, .

Luego, en 2018 las denunciantes se percataron de que el escritor estaba programado en una actividad de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, organizada por el ITESM, por lo que reclamaron a la institución su decisión y consiguieron la cancelación del evento.

Acerca de estos hechos, Ximena Peredo escribió los artículos titulados ‘Pueblo Fantasma’ y ‘El retorno de un depredador’, publicados en el periódico El Norte, y cinco años después le notificaron que había sido denunciada por calumnias contra Felipe N., quien le exige el pago de daños mentales, físicos, familiares, e incluso espirituales.

Cuando fue notificada de la demanda, Peredo se desempeñaba como secretaria de Participación Ciudadana del estado de Nuevo León, por lo que "mi primera reacción fue pensar que se trataba de un tema político, por lo que decidí no hacerlo público, y gané en la primera instancia, lo que obligaba a Felipe a pagarme los gastos del proceso, pero él apeló y consiguió que se me sentenciara".

En México, siete estados aún castigan "delitos contra el honor"

Desde 2007, la difamación, la calumnia y la injuria fueron eliminadas del Código Penal Federal; sin embargo, estas conductas continúan tipificadas como delitos en siete estados: Campeche, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Yucatán y Zacatecas.

Ximena expuso que los argumentos del magistrado que llevó el caso se centraron en considerar al acusado como inocente, debido a que no fue sentenciado por los señalamientos en su contra, "pero eso no era el fondo del asunto, y el que no cuente con una condena no quiere decir que no ocurrieron los hechos", y lamentó que se le impute a su texto el haber sido escrito con "real malicia".

Asimismo, explicó que "la prueba más importante que se consideró en el caso es la afección mental que tiene Felipe, incluso mi perito lo confirmó, pero eso no significa que haya un nexo entre esto y mi columna, que se publicó después de que le cerraron espacios por las denuncias en su contra, e incluso de que otras personas escribieron sobre su caso", lo que considera injusto, porque "sólo me han tocado a mí".

"Hay una represión brutal para que no podamos hablar del tema"

Tras recibir la sentencia, Ximena expresó que "hay una represión brutal de parte del poder judicial para que las mujeres ni siquiera podamos hablar del tema en este caso, no importa que haya jóvenes y mujeres valientes que denuncien públicamente a sus agresores, porque según este tipo de magistrados, la opinión y la libertad de pensamiento se castigan".

"Veo una respuesta desde el patriarcado, desde estos pactos de impunidad entre hombres que no se han capacitado en lo más mínimo en perspectiva de género, y que alejan cada vez más a las víctimas de la justicia legal, porque lo que están viendo las jóvenes es cómo castigan a la mensajera sin entrar al fondo del asunto, anulando la existencia de las víctimas, simplemente porque ellas mismas no confían en el poder judicial, y esa es una doble victimización", agregó.

Para Peredo, el tiempo que ha durado este proceso judicial "han sido un desgaste económico, pero espero terminar cobrándole a Felipe todo, como dictó la jueza que revisó el caso en primera instancia, porque también ha sido complicado en mi vida privada el traer a un acosador en mi cabeza desde hace años y eso es muy incómodo".

"Quiero dejar claro que lo que estoy padeciendo no tiene nada que ver con lo que padecieron las mujeres que lo denunciaron, y estoy segura que vamos a ganar el caso y va a quedar claro que tenemos derecho a pensar y a opinar, que no hubo real malicia, sino todo lo contrario, una digna rabia en un momento histórico en el que hay que tomar posturas, porque no tenemos un Estado fuerte que brinde justicia", reflexionó la escritora.

Con el acompañamiento de organizaciones y activistas, Ximena adelantó que buscará un amparo para que se vuelva a estudiar el caso, "y vamos a llegar a buen puerto, va a quedar claro que la libertad de expresión es amplia y que se vale opinar, que es necesario el pensamiento crítico y que la columna de opinión es un espacio democrático necesario que tenemos que cuidar".

En el caso de Nuevo León, el Código Penal del estado contempla que la difamación, la injuria y la calumnia son conductas castigadas con multas, e incluso con entre tres días y seis años de cárcel, dependiendo de cada caso.

Según el artículo 235 del Código Penal de Nuevo León, "comete calumnia el que impute a otro un hecho determinado y calificado como delito por la ley, cualquier acción que pueda dar indicios o presunciones también será considerada como calumnia".

Este delito, del que se acusó a Ximena Peredo, se castiga con prisión de dos a seis años y multa de quinientas a mil cuotas, una sanción que mantiene preocupada a la escritora, aunque con todo, señaló que "estoy bien y me toca defenderme. Yo no le voy a pagar la terapia; está claro que la necesita, pero no seré yo, y esa es mi posición".