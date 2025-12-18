Denuncian "desaparición forzada" del dirigente sindical José Patines

18-12-25.-La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció este miércoles como una «violación flagrante» a las garantías que protegen la libertad sindical la presunta «detención arbitraria» del dirigente gremial José Patines, de quien, dijo la organización, «se desconoce su paradero».«Al desaparecer al secretario general del sindicato de la Cancillería (de Venezuela), quien ya había sufrido un despido arbitrario, el Estado no solo vulnera los convenios internacionales de la OIT ratificados por la República, sino que criminaliza el ejercicio de la dirigencia sindical», afirmó JEP en un mensaje publicado en X.La ONG demandó la «libertad plena» del dirigente sindical, la presentación de una «fe de vida», así como información sobre «su integridad física».Asimismo, recordó que Patines recibió -en abril de 2023- medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).En este sentido, la ONG dijo que con esta acción el Estado venezolano «desafía abiertamente al sistema interamericano» y confirma así que «las amenazas y hostigamientos previos» eran solo «un preludio» de lo que calificaron como «una agresión mayor y sistemática contra su libertad».Por otro lado, la Coalición de Sindicatos también denunció la desaparición forzada de José Patines, secretario general del sindicato de la Cancillería. Según la organización, sujetos no identificados se llevaron a Patines de su vivienda ubicada en Guarenas, estado Miranda.Hasta el momento, la coalición no ha precisado qué organismo de seguridad ejecutó el procedimiento ni los cargos que se le imputan al dirigente.José Patines cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) desde abril de 2023. El organismo internacional dictó estas medidas para proteger sus derechos a la vida e integridad personal, tras documentar amenazas y hostigamientos derivados de su labor sindical.Antecedentes de acosoEl dirigente fue despedido de la Cancillería de forma arbitraria meses atrás. La organización sindical recordó que Patines ya había enfrentado episodios de intimidación previos. En abril de este año, funcionarios de seguridad se apostaron frente a su residencia con el fin de acosarlo.La desaparición de Patines se suma a una serie de denuncias de organizaciones civiles sobre detenciones de líderes gremiales en el país. Los familiares y compañeros del sindicalista exigen a las autoridades información sobre su paradero y el respeto a su integridad física, conforme a las protecciones internacionales vigentes.