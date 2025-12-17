Venezuela ordena a la Armada Bolivariana a escoltar buques tanqueros petroleros

17 de diciembre de 2025-El gobierno venezolano ordenó a su Armada escoltar a los buques que transportan productos petrolíferos desde el puerto, lo que aumenta el riesgo de una confrontación con Estados Unidos después de que el presidente Trump ordenara un "bloqueo" contra la industria petrolera del país.

Varios buques zarparon de la costa este del país con escolta naval entre la noche del martes y la mañana del miércoles, según tres personas familiarizadas con el asunto. Los buques partieron apenas horas después de que Trump anunciara su intención de bloquear los petroleros sancionados que comercian con Venezuela.

Los buques —que transportaban urea, coque de petróleo y otros productos derivados del petróleo— salieron del Puerto de José con destino a los mercados asiáticos, según dos de las personas, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la naturaleza delicada del asunto.

El gobierno venezolano impuso la escolta militar en respuesta a las amenazas de Trump, indicaron.

Los buques que viajaban con la escolta no figuraban en la lista actual de buques sancionados por Estados Unidos, por lo que no está claro si podrían estar sujetos al bloqueo de Trump.

Trump dijo el martes que su foco estaba en los petroleros que habían violado las sanciones comerciales de Estados Unidos.

Una tercera persona familiarizada con el asunto, un funcionario estadounidense, afirmó que Washington tenía conocimiento de las escoltas y estaba considerando diversas medidas, pero se negó a proporcionar detalles. La petrolera estatal venezolana,

PDVSA, declaró el miércoles que los buques vinculados a sus operaciones continuaban navegando "con plena seguridad, apoyo técnico y garantías operativas, en ejercicio legítimo de su derecho a la libre navegación".

El martes por la noche, Trump anunció que impondría un "bloqueo total y completo" a los buques petroleros que entraban y salían de Venezuela y que habían violado las sanciones comerciales estadounidenses. Aproximadamente el 40 % de los buques petroleros que han transportado crudo venezolano en los últimos años han sido sancionados por Estados Unidos, según Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com.

La semana pasada, las autoridades estadounidenses incautaron un petrolero sancionado con destino a Asia que transportaba casi dos millones de barriles de crudo venezolano, lo que representa una importante escalada en el enfrentamiento entre Trump y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuyo gobierno obtiene la mayor parte de sus ingresos de las exportaciones petroleras.

En los últimos días, funcionarios estadounidenses han declarado en privado que podrían incautarse más petroleros que transportan petróleo venezolano, sin proporcionar más detalles.