Acto solemne en el Panteón Nacional honra el legado eterno del Libertador Simón Bolívar

17 de diciembre de 2025.-Como un acto de profundo sentido histórico y patriótico, las autoridades del Gobierno Bolivariano conmemoraron este miércoles, los 195 años de la partida física del Libertador Simón Bolívar, en una ceremonia solemne celebrada en el sagrado recinto del Panteón Nacional.



El acto protocolar, cargado de simbolismo, inició con la izada de la Bandera Nacional en el patio del lugar donde reposan los restos del Héroe de la Independencia, para así reafirmar la soberanía patria y los valores que Bolívar defendió a lo largo de su vida.



Posteriormente, se procedió a la firma del acta conmemorativa, documento que recoge el compromiso del pueblo y el Gobierno venezolano de honrar y preservar el legado imperecedero del Padre de la Patria. El cual, basado en los principios de unidad, justicia social y la lucha contra toda forma de opresión, continúa siendo guía fundamental para la Nación.



La ceremonia ratificó el juramento y el compromiso inquebrantable del Gobierno Bolivariano y del pueblo venezolano de honrar la obra del Libertador, trabajar por la consolidación de la patria grande que él soñó y reivindicar su ideario en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y soberana, cuya luz sigue iluminando el camino de la Patria.