Zulia: Asesinan a tiros a hijo de una cacique Yukpa mayor de la cuenca Toromo en Machiques

18-12-25.-Franklin Jesús Fernández (38), conocido como el “Mocho” y miembro de la etnia Yukpa e hijo de una cacique, fue asesinado el martes en Machiques de Perijá (Zulia), al occidente de Venezuela.

Según testigos, dos hombres a bordo de una motocicleta se acercaron a Fernández en la Plaza El Indio, frente al Hotel Hollywood, y sin mediar palabras le dispararon en repetidas oportunidades. La víctima fue trasladada al Centro de Diagnóstico Integral Libertad, donde ingresó sin signos vitales.

Víctima reconocida en la comunidad

Fernández era hijo de la dirigente indígena «Anita», cacique mayor de la cuenca Toromo en la Sierra de Perijá, lo que le otorgaba un reconocimiento especial dentro de las comunidades Yukpa.

Protesta indígena

Tras conocerse el hecho, las comunidades indígenas cerraron las vías de acceso hacia las diferentes cuencas de la Serranía, restringiendo el paso de vehículos y personas como medida de protesta y exigencia de justicia.

La Policía científica inició las investigaciones para esclarecer el homicidio, mientras otros cuerpos de seguridad se desplegaron en el municipio con el objetivo de rastrear a los responsables.

*Con información de El Aragüeño.