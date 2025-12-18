Congreso Constituyente de la Clase Obrera consolida modelo económico socialista: Carlos López

Carlos López, coordinador de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores Credito: Prensa YVKE

18 de diciembre de 2025.- El Congreso Constituyente de la Clase Obrera, que se realizó el pasado 15 de diciembre en Caracas, reunió a 19 sectores y motores de la economía productiva, con el objetivo de fortalecer la participación de los trabajadores en la construcción del nuevo modelo económico socialista, así lo informó el coordinador general de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela (CBST), Carlos López.



Durante una entrevista en el programa «Al Aire», que transmite Venezolana de Televisión (VTV), precisó que en el marco de este congreso se realizaron un aproximado de 23 mil asambleas en todo el país a fin de consolidar la transformación de este sector.



«Por primera vez en Venezuela se realiza una jornada de debate tan amplio y completo (…) Se hicieron rutas en los motores productivos, rutas que tienen que ver con la cadena productiva, rutas con mejorar la producción y garantizar una economía sustentable, soberana e independiente que no dependa de nadie», apuntó tras destacar la participación de más de un millón de trabajadores en esta actividad.



Asimismo, López indicó, que en torno al tema económico, se realizaron propuestas para mejorar y superar el tema de los elementos burocráticos y de corrupción que obstaculizan que las empresas puedan funcionar a máxima capacidad.



Por otra parte, subrayó que otras de las propuestas más relevantes de este Congreso fue avanzar hacia la gran transformación de las estructuras sindicales, con el propósito de convertir a la Central Bolivariana en una organización consolidada para el nuevo modelo socialista.



“La central logró resistir el embate económico y garantizó que la clase obrera no se volteara, que era la intención del imperialismo, se mantuvo firme defendiendo la Revolución”, afirmó.

