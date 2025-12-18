Pronunciamiento del PCV contra la ofensiva imperialista de recolonización y en defensa de la soberanía del pueblo venezolano

Credito: Web

18-12-25.-Las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirman plenamente las advertencias que el Partido Comunista de Venezuela (PCV) ha realizado: la agresión de Washington contra Venezuela y el Caribe no responde a una supuesta lucha contra el narcotráfico ni a la defensa de la democracia, sino que forma parte de una ofensiva imperialista de recolonización orientada a apropiarse de los recursos naturales, territorios y activos estratégicos de nuestra nación.



La orden de “bloqueo total y completo” a tanqueros petroleros ilegalmente sancionados constituye una abierta y flagrante violación del derecho internacional, agrava deliberadamente la ya profunda crisis política, económica y social que padece el pueblo venezolano y reafirma el carácter criminal de las medidas coercitivas unilaterales, las cuales han tenido un rol protagónico en el deterioro de las condiciones de vida del pueblo trabajador. Al mismo tiempo, estas agresiones externas han sido utilizadas por la cúpula gobernante de Nicolás Maduro como excusa para imponer una política antiobrera y antipopular, descargando el peso de la crisis sobre las mayorías.



Resulta particularmente grave y alarmante el descarado reclamo del mandatario estadounidense de “petróleo, tierras y activos venezolanos”, que constituye un nuevo corolario Trump a la Doctrina Monroe, y que pone en serio riesgo la soberanía de los pueblos de la región. Esta ofensiva militarista ya ha tenido consecuencias trágicas, cobrando la vida de decenas de personas ejecutadas de manera sumaria en operaciones militares en el Caribe y el Pacífico oriental, en un marco de total impunidad.



El PCV condena enérgicamente la maniobra imperialista de recolonización impulsada por el gobierno de los Estados Unidos; el acto de piratería internacional que representa el robo de buques petroleros cargados con crudo venezolano; y la amenaza explícita de despojo de los activos y riquezas de la nación venezolana, violando el derecho de los pueblos a decidir soberanamente sobre sus recursos.



El PCV exige respeto irrestricto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos y la desmilitarización del Caribe. Reafirmamos nuestro compromiso histórico con la lucha antiimperialista y la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe frente a las amenazas de dominación y saqueo.



¡Fuera la bota militar yanqui de América Latina y el Caribe!



Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (electo por el XVI Congreso Nacional, nov.2022)

Esta nota ha sido leída aproximadamente 999 veces.

La fuente original de este documento es:

TP (https://prensapcv.wordpress.com/2025/12/17/pronunciamiento-del-partido-comunista-de-venezuela-contra-la-ofensiva-imperialista-de-recolonizacion-y-en-defensa-de-la-soberania-del-pueblo-venezolano/)