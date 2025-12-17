Huelga de médicos británicos en medio de una epidemia de gripe

Los miembros del personal sostienen pancartas mientras permanecen en un piquete durante el primer día de una huelga de cinco días de los médicos residentes frente al Hospital St Thomas en Londres

17 de diciembre de 2025.- Se trata de una huelga muy polémica porque se produce en la semana más complicada para el Servicio Nacional de Salud y con una epidemia de gripe en el Reino Unido que está colapsando los servicios de urgencia.



Los médicos residentes representan casi la mitad del personal médico que trabaja en la sanidad pública británica, por tanto, genera un problema grave de falta de personal.



Se está advirtiendo a los pacientes que habrá interrupciones importantes en los próximos días y que seguramente habrá que cancelar citas médicas e intervenciones.



Esta es la 14° huelga de médicos residentes en el prolongado conflicto salarial. Quieren un plan para aumentar el salario de los médicos residentes a lo largo de varios años, además de garantizar nuevas plazas de formación para médicos cualificados.



El ministro de Salud, Wes Streeting, ha criticado que la huelga se programó para causar el mayor daño posible a la sanidad y poner en riesgo a los pacientes, pero la asociación que representa a los médicos afirmó que colaborará con los directivos del servicio Nacional de Salud para garantizar la seguridad.



El gobierno ha intentado hasta el último minuto detener esta huelga de cinco días que ha empezado a las 7 de la mañana y seguirá intentándolo en las próximas horas.