Congreso de EEUU exige transparencia militar acerca de las operaciones en el Caribe

18 de diciembre de 2025.- En una decisión histórica que redefine la supervisión legislativa sobre la fuerza militar, el Senado de los Estados Unidos aprobó la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2026. El paquete legislativo pone un foco sin precedentes sobre las operaciones en el Caribe, exigiendo al Pentágono total transparencia tras los recientes ataques contra embarcaciones en la región.



La disposición más controvertida de la NDAA establece un mecanismo de presión directa contra el Secretario de Defensa, Pete Hegseth. El Congreso ha ordenado retener el 25% del presupuesto de viajes del secretario hasta que las comisiones de Servicios Armados reciban los videos sin editar de los ataques militares realizados contra naves en el sur del Caribe y el este del Pacífico.



Esta medida surge tras la indignación por operativos que han dejado un saldo de al menos 87 muertos. El Congreso busca determinar si el uso de la fuerza contra estas embarcaciones, acusadas por la administración de pertenecer a redes de "narcoterrorismo", se ajusta a las leyes internacionales de guerra o si ha habido violaciones de derechos humanos.



La votación coincide con el bloqueo naval ordenado por Trump, contra todos los petroleros que entren o salgan del país. Según el Ejecutivo, ésta "Armada histórica" ​​permanecerá desplegada hasta que se recuperen los activos y tierras que pertenecen a intereses estadounidenses.



Presupuesto récord



La Ley de Autorización de Defensa Nacional de este año (aprobada por 312 a 112 en la Cámara y 77 a 20 en el Senado) incluye pilares fundamentales para la seguridad global y la política interna:



Seguridad en Europa: Se destinarán 800 millones de dólares a Ucrania y 175 millones a la iniciativa de Seguridad del Báltico. Además, la ley prohíbe reducir las tropas en Europa a menos de 76.000 efectivos, blindando la relación con la OTAN.



Reafirmación del Poder Legislativo: Se derogan las autorizaciones de fuerza militar (AUMF), contra Irak de 1991 y 2002. Con esto, el Congreso busca evitar que leyes antiguas sean usadas para justificar ataques actuales, como ocurrió con el operativo contra el comandante iraní Qassem Soleimani en 2020.



Guerra Cultural y Estructura: La ley prohíbe a mujeres transgénero participar en deportes femeninos en academias militares y codifica el fin de los programas de diversidad en el Pentágono. Asimismo, el Congreso no autorizó el cambio de nombre del Departamento de Defensa a "Departamento de Guerra", una propuesta defendida por la actual administración.



