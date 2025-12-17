Turoperadores chinos muestran interés en el turismo deportivo de Venezuela

Caracas, 17 de diciembre de 2025. – El turismo deportivo venezolano se posiciona en la oferta que presenta la nación caribeña en la Feria Travel Mart – Haikou 2025. La ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, se reunió este miércoles 17 de diciembre, con Pablo Huang, representante de la empresa Velo China para evaluar su participación en la 61ª edición de la Vuelta al Táchira 2026.

A propósito de la agenda que cumple la titular del turismo nacional en este encuentro empresarial, Gómez extendió la invitación a este grupo de turoperadores para que asistan a este importante evento que atrae a ciclistas de varios países.

Y al mismo tiempo establecer alianzas de promoción del turismo deportivo en el eje andino como una actividad para la inversión y la práctica del ejercicio.

Durante los días de feria la Ministra tiene previsto un encuentro con su homólogo de la República de China, Sun Yeli, para concretar la firma del Programa de Cooperación 2025 -2027 y de esta forma afianzar la cooperación e intercambio de promoción, capacitación y experiencia de viaje.

Estos encuentros consolidan lazos históricos de hermandad que promueve el gobierno del presidente Nicolás Maduro, demostrando que la diplomacia bolivariana es una ruta hacia el beneficio y la prosperidad compartida.