Dos cadenas perpetuas para exsoldado y mercenario estadounidense por matar a una pareja para financiar sus planes para conspirar en Venezuela

Craig Austin , un exsoldado estadounidense, fue extraditado de Ucrania a Estados Unidos para enfrentarse a múltiples acusaciones federales, entre ellas asesinato, que se remontan a 2019. Credito: Agencias

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó la condena definitiva contra Craig Austin Lang, de 35 años, un exsoldado del Ejército estadounidense cuya sed de conflicto lo llevó de los campos de batalla en Ucrania a cometer un doble asesinato en suelo norteamericano. Lang recibió dos cadenas perpetuas consecutivas por el asesinato de un matrimonio en Florida, un crimen cometido con el fin de financiar su viaje a Venezuela para querer conspirar para tumbar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El crimen: Una emboscada por 3,000 dólares

Los hechos se remontan a abril de 2018, cuando Lang y su cómplice, el también exsoldado Alex Zwiefelhofer, publicaron un anuncio falso en el portal Armslist para vender armas. La pareja formada por Serafin "Danny" Lorenzo Jr. y Deana Lorenzo viajó desde Brooksville hasta Estero, Florida, con la intención de realizar la compra.

Al llegar al lugar del encuentro, los Lorenzo fueron emboscados en un estacionamiento y ejecutados con múltiples disparos. Los exmilitares les robaron los 3,000 dólares que portaban, dinero que, según la fiscalía, estaba destinado a pagar los pasajes y suministros para unirse a grupos paramilitares en Sudamérica.

Del Ejército de EE. UU. a las milicias de extrema derecha en Ucrania

El perfil de Lang revela una trayectoria marcada por la violencia y el extremismo:

Expulsión del Ejército: Lang fue expulsado deshonrosamente del Ejército de los Estados Unidos en 2014.

Mercenario en Ucrania: En 2016, se unió al Sector Derecho (Right Sector), un grupo paramilitar nacionalista de extrema derecha en Ucrania, donde luchó contra los separatistas respaldados por Rusia.

Objetivo Venezuela: Tras el crimen en Florida, Lang huyó nuevamente a Ucrania para evitar la justicia estadounidense, mientras planeaba su incursión en Venezuela. Su objetivo era unirse a grupos irregulares con el fin de derrocar a Maduro.

Un proceso judicial transcontinental

Lang fue extraditado desde Ucrania tras una larga batalla legal. En septiembre de 2025, fue declarado culpable de cargos federales que incluyen robo, conspiración para asesinar en un país extranjero y uso de armas de fuego durante un crimen violento.

«La conducta de Lang es impactante por su alcance y su cruel desprecio por la vida humana», declaró Nicole Argentieri, subsecretaria general adjunta del Departamento de Justicia. Argentieri subrayó que Lang no solo traicionó los valores militares de su país, sino que operó como un criminal transnacional dispuesto a matar civiles inocentes para financiar sus "guerras personales".

El destino de los implicados

Su cómplice, Alex Zwiefelhofer, ya había sido condenado a principios de 2024 a dos cadenas perpetuas consecutivas. Con la sentencia contra Lang, se cierra uno de los casos más oscuros de soldados estadounidenses convertidos en mercenarios y criminales comunes.

Actualmente, Lang cumplirá su sentencia en una prisión federal de máxima seguridad, sin posibilidad de libertad condicional, poniendo fin a una trayectoria de violencia que unió trágicamente a Florida, Ucrania y sus fallidos planes para intervenir en Venezuela.