Venezuela solicita al Consejo de Seguridad de la ONU una reunión urgente tras bloqueo de Trump

18-12-25.-La Cancillería de Venezuela solicitó este miércoles una reunión de urgencia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El pedido responde al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la ejecución de un bloqueo total contra los buques petroleros sancionados que operen en el país suramericano.



​El Ministerio de Relaciones Exteriores formalizó la petición mediante un comunicado oficial en el que exige la intervención del organismo internacional.



​»Solicitamos se convoque con carácter de urgencia a una reunión del Consejo de Seguridad para discutir la agresión estadounidense en curso contra la República Bolivariana de Venezuela y, (…) adoptar las medidas necesarias para restituir la legalidad internacional», cita el texto oficial.



​Argumentos de la defensa venezolana



​La administración de Nicolás Maduro denunció que la movilización militar de Washington en el Caribe, iniciada en agosto bajo la premisa de combatir el narcotráfico, busca en realidad un cambio de régimen.



​El gobierno venezolano respondió a las afirmaciones de Trump, quien aseguró que Venezuela está «rodeada» por la mayor armada en la historia de la región y condicionó el fin de la presión a la devolución de activos y tierras a Estados Unidos. La Cancillería calificó estas declaraciones de «delirio».



​»En la historia de Venezuela, nunca a un Jefe de Estado y/o de Gobierno de una potencia extranjera se le había ocurrido la trastornada idea de que el territorio nacional venezolano, incluidos sus yacimientos petroleros y otros activos, le pertenecen», señaló el despacho de Exteriores.



Reclamos por soberanía e industria



Venezuela denunció además que las acciones recientes de Estados Unidos atentan contra los principios fundamentales del derecho internacional.



«El presidente de los Estados Unidos de América está violando impunemente y ante el mundo entero nuestra soberanía nacional, la integridad territorial e independencia política», añadió la Cancillería.



El documento también menciona la incautación del buque Skipper la semana pasada y rechaza las declaraciones del subjefe de la Casa Blanca, Stephen Miller. Miller afirmó recientemente que Estados Unidos creó la industria petrolera venezolana y calificó la nacionalización de 1976 como el «mayor robo» en la historia de su país.

