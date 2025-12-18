La soberanía de América Latina está en juego, dice académico chileno

Fernando Estenssoro

18 de diciembre de 2025.- El doctor chileno en estudios Americanos Fernando Estenssoro advirtió que las agresiones de Estados Unidos contra Venezuela son por el petróleo y consideró que vienen años de enfrentamiento directo por esos recursos.



En entrevista concedida a Prensa Latina, Estenssoro señaló que estamos viviendo el colapso de la hegemonía estadounidense, que ya no es la potencia emergida de la Segunda Guerra Mundial y cuya alternativa para no perder la primacía es la fuerza militar.



“Yo creo que vienen tiempos extraordinariamente complejos y violentos para nuestra región. Esto está recién comenzando”, aseguró el también profesor del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile (Usach).



Recordó que, en su último informe sobre la seguridad estratégica, Washington señala a América Latina como su patio trasero y afirma que no va a permitir la presencia de fuerzas extra regionales.



Al despliegue militar en el Caribe, el ataque a lanchas que causaron la muerte a cerca de 100 personas, la interferencia sobre el espacio aéreo de Venezuela, la Casa Blanca sumó el asalto a un buque petrolero en aguas internacionales y un bloqueo naval contra ese país.



“La injerencia de Estados Unidos en la región ha sido constante, pero Trump está yendo más allá y piensa en desembarcos militares”, advirtió Estenssoro.



Señaló que el país norteño propuso a Perú como aliado principal no miembro de la OTAN, hay tropas en ese territorio, ya está poniendo bases y apoyó abiertamente a determinados candidatos presidenciales para que lo respalden en su política militar estratégica.



El académico recordó que América Latina tiene recursos naturales para el funcionamiento de los grandes complejos tecnológicos industriales, posee tierras raras, litio y petróleo.



Tiene, además, a la Amazonía que es la mayor reserva de diversidad y riquezas como el agua y es la región más cercana a la Antártica, que es otra gran reserva de recursos naturales y militares estratégicos.



“Hoy día es Venezuela, pero mañana puede ser cualquier otro país”, advirtió.



Interrogado sobre la respuesta a las políticas de Trump, declaró que la región está fracturada, entre otras razones por los retrocesos de las izquierdas que bajaron sus banderas de lucha antiimperialista.



Se compraron el cuento de la globalización y olvidaron las razones que los tienen como países subdesarrollados y periféricos, afirmó.



“América Latina tiene que despertar ya de esta suerte de sueño y entender que lo que está en juego es la soberanía y la libertad de los pueblos”, advirtió el académico de la Usach.