EEUU comete otra ejecución extrajudicial con nuevo ataque en el Pacífico Oriental

30 ataques a lanchas ha realizado EEUU

18 de diciembre de 2025.- Como parte de la operación “Lanza del Sur”, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos atacaron una embarcación en el Pacífico Oriental, con el pretexto de participar en actividades de narcotráfico. El saldo de esta operación fue la ejecución extrajudicial de cuatro personas.



El asesinato de las cuatro personas fue bajo una orden directa del secretario estadounidense de Guerra, Pete Hegseth, según confirmó el comando con jurisdicción en América Latina y el Caribe a través de su cuenta en la red social X.



De acuerdo con el comunicado oficial, la lancha fue identificada como un “barco operado por una organización terrorista”, lo que motivó la agresión. El hecho quedó registrado en un video que muestra el momento exacto en que la embarcación fue impactado mientras se desplazaba.



Con este episodio, ya suman 30 ataques contra embarcaciones en aguas internacionales, con un saldo de al menos 100 ejecuciones extrajudiciales. El gobierno de Donald Trump no ha revelado detalles sobre las identidades de las víctimas.



En paralelo, Trump ordenó la incautación de todos los petroleros venezolanos sancionados, medida que la semana pasada generó fuertes críticas de organismos internacionales como el Grupo de Países en Defensa de la Carta de la ONU, que lo calificaron de “ladrón”.



El ataque ocurrió poco antes de que Trump anunciara un discurso desde la Casa Blanca, en el que se especulaba tendría un marcado enfoque económico. La expectativa aumentó tras sus declaraciones en las que aseguró que Venezuela había “robado” petróleo y activos estadounidenses.